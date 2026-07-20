Фильм "Одиссея" Нолана заработал $125 млн в дебютный уикенд в Северной Америке

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Фильм "Одиссея" стал лидером североамериканского проката, собрав $124,5 млн в кинотеатрах США и Канады в первые выходные после премьеры.

Это лучший дебютный уикенд для фильмов режиссера Кристофера Нолана с 2012 года и третий показатель для первых выходных проката в текущем году, пишет издание The Variety.

В остальном мире картина заработала еще $139,6 млн, её совокупные сборы достигли $264,1 млн.

Авторская адаптация поэмы Гомера собрала звездный состав актеров: роль Одиссея исполнил Мэтт Деймон, его жену Пенелопу сыграла Энн Хэтэуей, сына Телемаха - Том Холланд. Фильм получил отличные оценки как зрителей (рейтинг A на сайте CinemaScore), так и критиков (95% положительных рецензий на RottenTomatoes). Еще до выхода на экраны картину активно обсуждали в СМИ и в соцсетях, в том числе в связи с исполнением роли Елены Троянской темнокожей актрисой Лупитой Нионго.

Бюджет фильма составляет $250 млн, рекламные расходы оцениваются еще в $125 млн.

"Кристофер Нолан - единственный режиссер современности, который может взять древнюю историю вроде этой, привлечь лучших актеров и превратить все в событие поп-культуры", - отметил Дэвид Гросс из FranchiseRe.

Второе место по сборам в кинотеатрах Северной Америки с большим отставанием занял фильм "Моана", основанный на мультфильме 2016 года с аналогичным названием. Кино с Дуэйном Джонсоном заработало $19 млн за выходные, а общемировые сборы достигли $178,5 млн. Картина может стать одним из самых громких провалов этого года и принести студии Disney убыток в размере свыше $100 млн. Производство фильма стоило $250 млн, при этом в целом считается, что для выхода студии на безубыточный уровень сборы должны как минимум вдвое превышать бюджет.