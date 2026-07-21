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Показы российского кино прошли в 20 странах мира с начала года

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Российское кино остается востребованным у зарубежных зрителей, с начала года было организовано 22 киномероприятия в 20 странах мира, сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова.

"Наше кино востребовано у зарубежного зрителя. В этом году при поддержке Минкультуры России "Роскино" организовало уже 22 киномероприятия в 20 странах, продемонстрировав достижения современной отечественной киноиндустрии", - написала Любимова в своем канале в Мах.

Она также уточнила, что в 2025 году было обеспечено присутствие российского контента на пяти ведущих международных кинорынках.

Ольга Любимова кино Минкультуры Роскино
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