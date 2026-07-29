В Петербурге в особняке Воронцова-Дашкова разместят пятизвездочный отель.

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - В Петербурге исторический особняк Воронцова-Дашкова на Английской набережной приспособят под пятизвездочный отель, сообщает пресс-служба городской администрации.

"Проект предусматривает сохранение и реставрацию интерьеров XVIII-XIX веков, включая восьмиметровые потолки с лепниной, мраморные залы с колоннами и каминами, парадную лестницу, старинные зеркала, резные двери и другие предметы охраны", - говорится в сообщении.

В гостинице также предполагается разместить выставочное пространство об истории здания и его владельцах.

По мнению экспертов, интерьеры особняка с цельными окнами из богемского стекла послужили прообразом места первого бала Наташи Ростовой в романе Льва Толстого "Война и мир".

Особняк на Английской набережной, 10 - памятник культурного наследия федерального значения, возведен в 1730-х годах в стиле ранний классицизм. Первым владельцем был начальник канцелярии строений императорских домов Александр Нарышкин. В 1770 году здание расширили и перестроили.

В 1812 году особняк был продан герою Отечественной войны графу Александру Остерману-Толстому, который изменил интерьеры.

С 1840-х годов зданием владела семья Воронцовых-Дашковых. В разные годы в особняке бывали Пушкин, Лермонтов и Тютчев, в начале XX века здесь жил вице-адмирал Брусилов.

Ранее сообщалось, что под пятизвездочный отель в Петербурге преобразуют исторический дом Форша на набережной Фонтанки, где публика впервые услышала исполнение оперы Чайковского "Евгений Онегин".