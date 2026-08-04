Фонд кино поддержит производство фильмов об Александре Невском, Галине Вишневской и Лермонтове

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Фонд кино (ФК) выделит финансирование 40 национальным фильмам компаний, которые не являются лидерами отечественного кинопроизводства, среди проектов - военные драмы, картины об исторических личностях, экранизации произведений, также ФК поддержит производство 17 национальных фильмов для детской и семейной аудитории и 17 анимационных фильмов.

"Фондом кино завершена процедура отбора на поддержку производства художественных национальных фильмов иных организаций кинематографии, не являющихся лидерами отечественного кинопроизводства. По результатам проведения процедуры отбора к получению поддержки было утверждено 40 национальных фильмов", - сообщили в Фонде кино.

Среди проектов, которые получат финансирование, - исторический фильм "Александр Невский. Юный князь", рассказывающий о ранних годах его жизни, байопик об оперной певице Галине Вишневской "Вот придет слава...", экранизация романа Михаила Лермонтова "Герой нашего времени", психологический триллер "Лермонтов" о поэте, "Маленький Мук" по мотивам одноименной сказки, фантастический детектив по книге Аркадия и Бориса Стругацких "Отель "У погибшего альпиниста", историческая драма "Романовы: преданность и предательство", сказка "Руслан и Людмила. Волшебное путешествие", а также сиквел российско-китайской картины "Красный шелк" - фильм "Черный шелк".

Финансирование также будет выделено нескольким военным картинам, среди которых "Альпийская баллада" по повести Василя Быкова, повествующей о событиях времен Второй мировой войны, военная драма "Враг", военно-историческая драма "Дикая дивизия" о кавказском конном соединении Российской империи, военная драма "Метель", события которой разворачиваются в Ленинграде 1941 года, драма "Миги" против "Сейбров", основанная на реальных событиях, произошедших во время Корейской войны в 1950-1951 годах, "Один на всех", в основе которой лежит автобиографическая повесть сына полка Николая Имчука, военная драма "Позывной "Мама", историческая драма о событиях Второй мировой войны "Ханна" и военный экшн "Шторм". Ряд военных фильмов посвящен теме СВО, среди них "Айза - 17" - фильм о медсестре, которая отправилась в зону СВО; "Доброволец", основанный на реальной истории американца, ушедшего добровольцем на СВО; "Зачёт автоматом", "Операция "Ламбада"".

Также финансирование получат фантазийная сказка "Дива", спортивная драма "И я побежал", приключенческая комедия "Иван расправил плечи", сказка "Колотун и волшебное королевство", семейная лента о детской футбольной команде "Команда", шпионский триллер "Контора" и приключенческая комедия "Я призрак", триллер "Крот", историко-приключенческий экшн с элементами эпического фэнтези и мистической драмы "Легенда о горностае", драмеди "Лосось на моем чердаке", историческая драма "Минус 54", комедийная мелодрама "На нас летит метеорит", триллер "Падший", основанный на реальных событиях фильм-катастрофа "Полюс холода", спортивная комедия "Тренировка гнева", драма о событиях во время землетрясения в Турции "Шкала Рихтера".

Кроме того, Фонд кино выделит финансирование 17 национальным фильмам для детской и семейной аудитории и шести уникальным авторским национальным анимационным фильмам ведущих российских режиссеров-мультипликаторов.

Среди проектов, которые получат финансирование, - картина по мотивам произведения Корнея Чуковского "Айболит", новые экранизации "Королевства кривых зеркал" и "Морозко", продолжение сказки "Летучий корабль", проект "Юность Матроскина", рассказывающий о жизни героя до встречи с персонажами "Простоквашино".

Кроме того, Фонд выделит финансирование 17 анимационным фильмам, среди которых также "Айболит", мультфильм о встрече с инопланетянами "Супергерои.ру: Сигнал из космоса", мультфильм по мотивам сказки Александра Пушкина "Кот ученый", мультфильм о детстве князя Владимира "Отважное путешествие маленького князя", новая часть популярной франшизы "Фиксики и инопланетяне", триквел о мире домовых "Финник 3" и спин-офф франшизы "Сказочный патруль" о ведьме-воровке "Ядвига и тайна Чёрной звезды".