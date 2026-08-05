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Усадьбу Репина "Пенаты" откроют для публики в середине августа

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Музей-усадьба Ильи Репина "Пенаты" откроется для посещения с 14 августа по октябрь, еще до завершения реставрации, сообщил директор Музея Академии художеств Алексей Мудров на пресс-туре "Интерфакса".

"Более 85% реставрации завершено. С 14 августа мы открываем дом по выходным для посетителей. В течение порядка трех месяцев будет прекрасная возможность увидеть все объемные, планировочные решения Ильи Репина, потому что дом сам по себе - это потрясающая архитектурная задумка, отражающая и веяния времени, и конструктивные инновации тех лет", - сказал Мудров.

Так, две трети крыши занимает расстекловка, дающая естественное солнечное освещение: здание было специально приспособлено и для работы художника, и для приема гостей. Сейчас здесь применили каленое стекло толщиной 5 мм.

"Репин перестраивал дом до 1914 года - по сути дела 14 лет ушло, чтобы создать то, что мы видим. В 1904 году, когда здание еще было одноэтажным, сюда приехали первые гости: Владимир Стасов, Леонид Андреев, Илья Гинзбург. Их было немного - Репин просил: пожалуйста, только не зовите много народу, у нас еще даже посуды нет", - рассказала хранитель экспозиции и фондов музея-усадьбы "Пенаты" Вера Ловягина.

Дом был разрушен в годы Великой Отечественной войны, затем восстановлен в 1960-х. Впоследствии постепенно приходил в упадок и достиг предаварийного состояния.

Сейчас специалисты опираются на послевоенный проект, который, в свою очередь, максимально приближает усадьбу к эпохе ее расцвета в конце 1900-х годов. Уже отреставрирована старая обшивка, утраченные элементы восстановлены по историческому образцу, расчищен брус, утеплен сруб, кровле, фасадам и декоративным элементам вернули исторический цвет. Также отреставрированы фигурные деревянные наличники окон, накладной прорезной декор. Проложены современные сети вентиляции, кондиционирования и отопления, полностью заменена система электроснабжения, утеплены полы и кровля.

Пока усадьба еще не насыщена экспонатами: они будут дожидаться торжественного открытия, которое запланировано на конец апреля 2027 года. Предполагается восстановить интерьеры, а также создать экспозиционное пространство. Своего часа ждут порядка 2 тыс. музейных предметов, живопись, графика, декоративно-прикладное искусство. Будет заново воссоздан и знаменитый круглый обеденный стол, сделанный в 1909 году по эскизам Репина и его супруги Натальи Нордман и работавший по принципу "карусели": средняя часть вращалась на железном винте, что позволяло достать любое блюдо без помощи слуг.

Кроме того, планируется воссоздать утраченную эолову (воздушную) арфу - деревянный музыкальный инструмент, который был водружен на крыше дома и благодаря натянутым струнам издавал звуки под дуновением ветра.

"Пенаты", где Репин жил и работал почти 30 лет, закрыли на реставрацию осенью 2024 года.

Небольшое имение с одноэтажным финским домом на Карельском перешейке в поселке Куоккала (ныне Репино) художник приобрел в мае 1899 года и занялся перестройкой; сначала это была его дача, затем - постоянное место проживания. Усадьба получила название "Пенаты" в честь римских богов, хранителей домашнего очага.

Эта территория принадлежала Великому княжеству Финляндскому, которое тогда входило в состав Российской Империи. После объявления независимости Финляндии "Пенаты" оказались за пределами уже Советской России, а Репин и его семья - в статусе эмигрантов.

29 сентября 1930 года художник умер и был похоронен на территории усадьбы. В доме остались жить его старшая дочь и сын.

С 1962 года крупной реставрации в усадьбе не было - только мелкий ремонт и незначительные работы.

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