Ирландия отказалась от участия в "Евровидении-2027" из-за Израиля

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Ирландская телерадиокомпания Raidió Teilifís Éireann (RTÉ) заявила, что страна не примет участие в ежегодном музыкальном конкурсе "Евровидение" и не будет его транслировать в 2027 году в знак протеста против действий Израиля в секторе Газа.

В RTÉ отметили, что их позиция обусловлена "гибелью людей и гуманитарным кризисом в секторе Газа".

Директор "Евровидения" Мартин Грин заявил, что Европейский вещательный союз (ЕВС) сожалеет о решении Ирландии, однако добавил, что "полностью его уважает". Грин также выразил надежду на то, что страна вернется к участию в конкурсе в будущем.

В августе нидерландская телерадиокомпания AVROTROS отказалась от трансляции "Евровидения". "Данное мероприятие больше не нельзя считать нейтральным, поскольку в нем участвует государство, вовлеченное в крупномасштабный военный конфликт", - говорилось в заявлении AVROTROS.

При этом пока неизвестно, примут ли Нидерланды участие в конкурсе под эгидой другой телерадиокомпании.

В 2026 году Ирландия и Нидерланды уже бойкотировали мероприятие наряду с Исландией, Испанией и Словенией. Тогда ряд стран призвали ЕВС отстранить Израиль от "Евровидения" из-за вовлеченности в конфликт на Ближнем Востоке. Однако организаторы оставили государство в списке конкурсантов.

Тогда в знак протеста пять стран отказались участвовать в "Евровидении", что стало крупнейшим бойкотом за всю 70-летнюю историю мероприятия.

Россия не участвует в песенном конкурсе с 2022 года, тогда ЕВС приостановил членство вещателей из РФ на неопределенный срок.

"Евровидение-2027" пройдет в болгарском городе Бургасе. Полуфиналы состоятся 11 и 13 мая, финал - 15 мая.