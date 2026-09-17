"Союзмультфильм" разрабатывает фильмы по "Вовке в Тридевятом царстве" и "Шайбу! Шайбу!"

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Киностудия "Союзмультфильм" совместно с партнерами разрабатывает игровые фильмы по классическим лентам "Шайбу! Шайбу!" и "Вовка в Тридевятом царстве", также идет работа над анимационным сериалом для подростков "Тин".

"СМФ-кино" (принадлежит "Союзмультфильму") совместно с партнерами и сопродюсерами разрабатывает полнометражные фильмы по классическим анимационным лентам "Шайбу! Шайбу!" и "Вовка в Тридевятом царстве"", - сообщила генеральный продюсер "СМФ-кино" Нелли Яралова в ходе ежегодного партнерского лицензионного саммита киностудии.

По словам Яраловой, в последние годы на экраны возвращаются многие герои классики анимации, и "для нас это прекрасная возможность рассказать уже известные истории современным детям, а также раскрыть новые грани уже известных сюжетов".

Яралова напомнила, что в совместной разработке с кинопроизводителями в настоящее время также находятся ленты по мультфильмам "Винни Пух" и "Ну, погоди!".

Кроме того, "Союзмультфильм" совместно с компанией Dikidigital работает над анимационным сериалом "Тин" для подростковой аудитории.

""Тин" рассказывает о жизни в мире, где человека постоянно оценивают. Для нас это первый проект для подростков и возможность честно поговорить с ними о праве быть разными, ошибаться, искать себя и не отказываться от собственной индивидуальности ради чужого одобрения", - сообщила генеральный продюсер киностудии Юлия Осетинская.

Осетинская добавила, что в портфеле проектов "Союзмультфильма" есть несколько мультсериалов для разных возрастных групп, в том числе, для подростковой аудитории, что является редкостью для российского рынка.

Генпродюсер анонсировала выход на экраны в 2027 году пластилинового авторского фильма режиссера Сергея Меринова "Безумная планета", действие которого происходит в XXXI веке, когда два космонавта отправляются исследовать планеты и обнаруживают целые миры. "В фильме будет много абсурдного юмора и по-настоящему оригинальных, чудаковатых персонажей. Нам важно, чтобы зритель с первых минут попадал в мир, существующий по своим правилам", - сказала Осетинская. Она добавила, что в работе над лентой также принимал участие лид-аниматор Disney Марат Давлетшин.