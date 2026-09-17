Выставка к 125-летию Шверубовича открылась в Доме-музее Станиславского в Москве

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Посвященная 125-летию со дня рождения театрального деятеля и педагога Вадима Шверубовича выставка "Династия" открылась в четверг в Доме-музее К.С. Станиславского в Москве, передает корреспондент "Интерфакса".

"Выставка "Династия" - это очень личная история для Музея МХАТ. Мы рассказываем о семье, чья история неотделима от истории Московского Художественного театра и отечественной культуры. Семья -это важно. Семья - это то, что связывает поколения, хранит историю и передает ценности", - сказал на открытии директор Музея МХАТ Павел Ващилин.

По словам организаторов, выставка "Династия" олицетворяет исследование театрального ДНК одного рода из истории МХАТа, который представляет собой семью и дом. В раритетных вещах - плетеном кресле и патефоне с пластинками, с которых звучит голос Качалова, архивных фотографиях, письмах, сценических костюмах, предметах быта - запечатлена история семьи.

Герои выставки - актеры МХАТа Василий Качалов и Нина Литовцева, педагог Школы-студии МХАТ Вадим Шверубович, шекспировед Алексей Бартошевич, актриса "Современника" Мария Шверубович и ее муж - критик, историк театра, педагог Борис Любимов, их дочь Ольга Любимова, нынешний министр культуры РФ.

Выставка будет представлена в музее до 18 октября.