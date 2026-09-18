Президент РАХ Василий Церетели впервые представит свои работы на ярмарке "Арт Россия"

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Президент Российской академии художеств (РАХ) Василий Церетели впервые представит свои авторские произведения в скульптуре и живописи на ярмарке академического искусства "Арт Россия", сообщили "Интерфаксу" организаторы мероприятия.

"С 24 по 27 сентября в московском Гостином дворе на стенде РАХ можно будет увидеть две его новые работы 2026 года - скульптурную композицию "Сила в единстве" и "Осенний натюрморт". Для столичной публики произведения художника будут представлены впервые", - сказали в пресс-службе ярмарки.

Композиция Церетели "Сила в единстве" выполнена в бронзе и обозначает центральную для произведения тему объединения. Работа "Осенний натюрморт" - живописное произведение, созданное маслом на холсте. Оба произведения представляют разные направления практики Церетели - скульптуру и живопись - и позволяют увидеть диапазон его художественного метода.

"В основе творчества Василия Церетели - поиск новых форм, опирающийся на принципы реалистического искусства и развитие художественных практик XX века. Его участие становится частью более широкой экспозиции РАХ, посвященной многообразию современной академической школы и тому, как фундаментальная художественная традиция продолжает развиваться в работах современных авторов", - подчеркнули в "Арт Россия".

По словам самого автора, "сегодня особенно важно сохранять преемственность великих традиций, обеспечивать их непрерывное развитие и открывать новым авторам пути для профессиональной реализации и выхода на арт-рынок". "Именно благодаря фундаментальному образованию современные художники создают глубокие, зрелые произведения, демонстрируя колоссальный потенциал нашей культуры, её силу и достижения", - сказал Церетели.

Стенд РАХ расположится на площадках А7 и А9. Наряду с произведениями президента РАХ будут представлены полотна с подсолнухами художника и скульптора Зураба Церетели. В экспозицию также войдут работы первого вице-президента РАХ Виктора Калинина, вице-президентов академии Василия Нестеренко и Анатолия Любавина, а также академика РАХ Дмитрия Белюкина.