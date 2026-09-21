Поиск

"Обитель зла" показала лучший результат франшизы в первый уикенд проката

Хоррор собрал $60 млн в США и Канаде, еще $48 млн - на международных рынках

"Обитель зла" показала лучший результат франшизы в первый уикенд проката
Остин Абрамс на премьере фильма "Обитель зла" 15 сентября 2026 года в Лос-Анджелесе
Фото: Tommaso Boddi/Getty Images

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Новый фильм Зака Креггера "Обитель зла" обеспечил один из самых сильных стартов для франшизы, собрав в первый уикенд $60 млн в США и Канаде, сообщает AP. Картина вышла на 3,7 тыс. экранов и превзошла результаты всех предыдущих семи фильмов серии, начиная с 2002 года.

Стартовые сборы оказались выше итоговых показателей большинства прежних частей на внутреннем рынке, сопоставимый результат демонстрировала лишь "Обитель зла 4: Жизнь после смерти" в 2010 году.

Главную роль в новой версии исполнил Остин Абрамс, знакомый зрителям по "Орудиям" (2025). Его персонаж - медицинский курьер, который сталкивается с зараженными существами в Раккун‑Сити.

Фильм получил высокие оценки критиков: рейтинг на Rotten Tomatoes составляет 95%. По данным PostTrak, аудитория была преимущественно мужской (66%) и моложе 35 лет (75%), зрители поставили фильму оценку B+ по CinemaScore.

Предыдущие работы Креггера также демонстрировали нетипичную динамику для хорроров: "Варвар" собрал более $46 млн при бюджете менее $5 млн, а "Орудия" - $270 млн при бюджете $38 млн.

Производственный бюджет "Обители зла" оценивается в $75 млн, без учета маркетинга. На международных рынках фильм заработал $48,3 млн, доведя мировые стартовые сборы до $108,3 млн.

Sony Pictures США Зак Креггер
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

"Обитель зла" показала лучший результат франшизы в первый уикенд проката

 "Обитель зла" показала лучший результат франшизы в первый уикенд проката

Иноагентом признан Андрей Звягинцев

 Иноагентом признан Андрей Звягинцев

Ирландия отказалась от участия в "Евровидении-2027" из-за Израиля

Общий суд ЕС частично удовлетворил требования Полины Гагариной о снятии санкций

 Общий суд ЕС частично удовлетворил требования Полины Гагариной о снятии санкций

"Троицу" Рублева перенесли в мастерские из-за корректировки работы капсулы

 "Троицу" Рублева перенесли в мастерские из-за корректировки работы капсулы

Суд в Воронеже принял первый иск к организатору концерта Канье Уэста

 Суд в Воронеже принял первый иск к организатору концерта Канье Уэста

Гендиректор "Петергофа": наша основная задача - убедить туриста не только приехать, но и вернуться

 Гендиректор "Петергофа": наша основная задача - убедить туриста не только приехать, но и вернуться

Сериал "Бухта вдов" стал самым титулованным проектом "Эмми", получив 14 наград

 Сериал "Бухта вдов" стал самым титулованным проектом "Эмми", получив 14 наград

В Москве проведут розыгрыш призов среди посетителей театров

 В Москве проведут розыгрыш призов среди посетителей театров

"Практическая магия 2" возглавила североамериканский прокат с $30 млн в дебютный уикенд

 "Практическая магия 2" возглавила североамериканский прокат с $30 млн в дебютный уикенд
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 11863 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3752 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 163 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 91 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 458 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2527 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 188 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 478 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 121 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 258 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 146 материалов