Ирина Волк выступит в Гала-шоу "Имена России" в Кремле

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Официальный представитель МВД России Ирина Волк выступит на Гала-шоу Международного фестиваля-конкурса "Имена России", посвящённое преемственности поколений в российской культуре.

"На сцене Гала-шоу "Имена России" Ирина Волк вместе с юными артистами проекта представит особенный номер на главной сцене страны", - написала Волк в своем канале Max.

Ирина Волк — генерал-майор полиции, официальный представитель МВД России, помощник министра внутренних дел РФ, журналист, писатель, поэт, автор и исполнитель песен.

Волк также является победителем премии "Медиа-менеджер России" в номинации "Пресс-секретарь", победителем общероссийского конкурса МВД России "Щит и перо", автором книг, соавтором и исполнителем песни "Папа", посвящённой её отцу, художнику Владимиру Алексеевичу Волку.

Гала-шоу пройдет 20 октября в Государственном Кремлёвском Дворце.

"Имена России" вместе с цифровой платформой "АртНавигатор" создают события и возможности, меняющие мир. В рамках проекта особое место занимает всероссийское признание "Людей-Навигаторов" — наставников, чей талант, путь, опыт и служение искусству становятся ориентиром для нового поколения.