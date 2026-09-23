Кантри-баллада Эллы Лэнгли стала самым долгоиграющим треком в истории Billboard Hot 100

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Песня Choosin' Texas американской певицы Эллы Лэнгли установила рекорд чарта Billboard Hot 100, проведя 23 недели на первом месте, пишет The Guardian.

Композиция превзошла рождественский хит Мэрайи Кэри All I Want for Christmas Is You, который удерживал лидерство 22 недели.

Трек был выпущен в октябре 2025 года как ведущий сингл с альбома Dandelion ("Одуванчик"). Песня впервые вошла в Hot 100 в ноябре и стала крупнейшим коммерческим успехом в карьере 27-летней исполнительницы. Choosin' Texas написана в соавторстве с Мирандой Ламберт, Люком Диком и Джойбет Тейлор.

Лэнгли назвала рекорд "нереальным" и отметила, что именно слушатели обеспечили длительное лидерство композиции. Песня представляет собой кантри-балладу о героине из Теннесси, наблюдающей, как ее партнер уходит к другой женщине в Техасе. В тексте присутствуют многочисленные к американской кантри-культуре.

По оценке музыкальных экспертов, успех трека связан с его простотой и узнаваемостью. Как отмечает The Guardian, композиция опирается на традиционные элементы кантри-звучания, востребованные широкой аудиторией.