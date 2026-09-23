Букеровская премия объявила шорт-лист 2026 года

Имя победителя назовут 9 ноября на церемонии в Лондоне

Фото: Yuki Sugiura for Booker Prize Foundation

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Оргкомитет Букеровской премии представил шорт-лист 2026 года, в который вошли шесть произведений, отобранных из 163 заявок. Финальный список опубликован на сайте премии.

В шорт-лист включены авторы из Англии, Шотландии, Ямайки и США. Среди них - прежние лауреаты Марлон Джеймс и Дуглас Стюарт, а также трехкратная номинантка Элизабет Страут. Половина шорт-листа представлена писателями, впервые участвующими в финальном этапе премии.

Жюри возглавила антиковед и писательница Мэри Бирд. В состав комиссии также вошли поэт Рэймонд Антробус, музыкант и публицист Джарвис Кокер, журналистка и редактор Ребекка Лью и писательница Патрисия Локвуд.

Премия традиционно отмечает лучшие произведения англоязычной художественной прозы, опубликованные в Великобритании и Ирландии. В этом году в шорт-лист вошли книги, представляющие широкий спектр жанров - от антиутопии и исторического романа до современной реалистической прозы и сатиры. По оценке жюри, выбранные произведения исследуют темы идентичности, семейных отношений, одиночества, выживания и человеческой уязвимости.

Имя победителя будет объявлено 9 ноября на церемонии в Old Billingsgate в Лондоне. Лауреат получит 50 тыс. фунтов стерлингов ($67 тыс.), финалисты - по 2,5 тыс. фунтов стерлингов ($3,3 тыс.).

В прошлом году победителем стал роман "Плоть" венгерско‑британского автора Дэвида Солоя. В 2024 году победила британская писательница Саманта Харви ("На орбите"). Международную Букеровскую премию в 2026 году получила Ян Шуан-цзы за роман "Путевые заметки о Тайване".