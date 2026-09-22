Личные вещи Брижит Бардо проданы на аукционе в Париже почти за 1 млн евро

Фото: Sipa USA/ТАСС

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Аукцион личных вещей французской актрисы Брижит Бардо в Париже принес организаторам почти 1 млн евро ($1,15 млн), что почти в 20 раз превысило оценочную стоимость, пишет The Guardian.

На торги были выставлены 285 предметов из домов актрисы в Сен-Тропе и Париже, включая одежду, аксессуары, мебель, автопортреты и музыкальные инструменты. По данным организаторов, интерес к продаже оказался значительно выше ожиданий: оценочная стоимость предметов составляла около 50 тыс. евро ($57,5 тыс.).

Среди наиболее дорогих лотов - два собачьих ошейника, проданные российскому покупателю за 9,4 тыс. евро ($10,8 тыс.), автопортрет за 40 тыс. евро ($46 тыс.), пишущая машинка за 4,6 тыс. евро ($5,3 тыс.) и две гитары, ушедшие за 8,6 тыс. и 1,9 тыс. евро ($9,9 тыс. и $2,2 тыс.) соответственно.

Выручка будет направлена в фонд защиты животных, основанный Бардо, а также ее сыну Николя-Жаку Шаррье. "Эта распродажа является логическим продолжением той, которую она сама организовала в 1987 году, продав свои самые ценные вещи для создания своего фонда, - заявила Гислейн Кальмельс, управляющий директор Фонда Бардо. - Сегодня ее борьба продолжается благодаря этому аукциону".

Супруг Бардо Бернар д'Ормаль раскритиковал торги, назвав их неуважением к памяти актрисы. В интервью агентству AFP он заявил, что личные вещи актрисы следовало сохранить как часть ее наследия, добавив, что Бардо "не согласилась бы на эту продажу".

Бардо скончалась в декабре 2025 года в возрасте 91 года.