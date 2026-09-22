Поиск

Личные вещи Брижит Бардо проданы на аукционе в Париже почти за 1 млн евро

Личные вещи Брижит Бардо проданы на аукционе в Париже почти за 1 млн евро
Фото: Sipa USA/ТАСС

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Аукцион личных вещей французской актрисы Брижит Бардо в Париже принес организаторам почти 1 млн евро ($1,15 млн), что почти в 20 раз превысило оценочную стоимость, пишет The Guardian.

На торги были выставлены 285 предметов из домов актрисы в Сен-Тропе и Париже, включая одежду, аксессуары, мебель, автопортреты и музыкальные инструменты. По данным организаторов, интерес к продаже оказался значительно выше ожиданий: оценочная стоимость предметов составляла около 50 тыс. евро ($57,5 тыс.).

Среди наиболее дорогих лотов - два собачьих ошейника, проданные российскому покупателю за 9,4 тыс. евро ($10,8 тыс.), автопортрет за 40 тыс. евро ($46 тыс.), пишущая машинка за 4,6 тыс. евро ($5,3 тыс.) и две гитары, ушедшие за 8,6 тыс. и 1,9 тыс. евро ($9,9 тыс. и $2,2 тыс.) соответственно.

Выручка будет направлена в фонд защиты животных, основанный Бардо, а также ее сыну Николя-Жаку Шаррье. "Эта распродажа является логическим продолжением той, которую она сама организовала в 1987 году, продав свои самые ценные вещи для создания своего фонда, - заявила Гислейн Кальмельс, управляющий директор Фонда Бардо. - Сегодня ее борьба продолжается благодаря этому аукциону".

Супруг Бардо Бернар д'Ормаль раскритиковал торги, назвав их неуважением к памяти актрисы. В интервью агентству AFP он заявил, что личные вещи актрисы следовало сохранить как часть ее наследия, добавив, что Бардо "не согласилась бы на эту продажу".

Бардо скончалась в декабре 2025 года в возрасте 91 года.

Париж Брижит Бардо
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Личные вещи Брижит Бардо проданы на аукционе в Париже почти за 1 млн евро

 Личные вещи Брижит Бардо проданы на аукционе в Париже почти за 1 млн евро

"Обитель зла" показала лучший результат франшизы в первый уикенд проката

 "Обитель зла" показала лучший результат франшизы в первый уикенд проката

Иноагентом признан Андрей Звягинцев

 Иноагентом признан Андрей Звягинцев

Ирландия отказалась от участия в "Евровидении-2027" из-за Израиля

Общий суд ЕС частично удовлетворил требования Полины Гагариной о снятии санкций

 Общий суд ЕС частично удовлетворил требования Полины Гагариной о снятии санкций

"Троицу" Рублева перенесли в мастерские из-за корректировки работы капсулы

 "Троицу" Рублева перенесли в мастерские из-за корректировки работы капсулы

Суд в Воронеже принял первый иск к организатору концерта Канье Уэста

 Суд в Воронеже принял первый иск к организатору концерта Канье Уэста

Гендиректор "Петергофа": наша основная задача - убедить туриста не только приехать, но и вернуться

 Гендиректор "Петергофа": наша основная задача - убедить туриста не только приехать, но и вернуться

Сериал "Бухта вдов" стал самым титулованным проектом "Эмми", получив 14 наград

 Сериал "Бухта вдов" стал самым титулованным проектом "Эмми", получив 14 наград

В Москве проведут розыгрыш призов среди посетителей театров

 В Москве проведут розыгрыш призов среди посетителей театров
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 11876 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3755 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 92 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2528 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 163 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 458 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 188 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 478 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 121 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 258 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 146 материалов