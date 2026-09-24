Проект Концепции развития музеев в РФ до 2030 года предполагает обновление музейной инфраструктуры

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Проект Концепции развития музеев в РФ на период до 2030 года обсудили на XII Санкт-Петербургском международном форуме объединенных культур; документ призван популяризировать культурное наследие и историческое просвещение, передает корреспондент "Интерфакса".

"Концепция предусматривает совершенствование системы государственного регулирования отрасли, включая развитие механизмов госзадания, модернизацию музейной сети и материально-технической базы музеев на базе профильных госпрограмм и нацпроектов. Большое значение придается развитию правового поля и практики в области консервации и реставрации культурных ценностей", - говорится в материалах, представленных на сессии форума в четверг.

Основной целью развития музеев на современном этапе, как следует из материалов сессии, становится "увеличение вовлеченности российского общества в сохранение культурного наследия и историческое просвещение".

Особое внимание в новой Концепции уделяется применению современных технологий в просветительской работе с детьми и молодежью, развитию музейной коммуникации в информационной среде, а также кадрового потенциала музеев, управления и экономики.

"Проект новой Концепции предлагает принципы системного подхода к развитию отрасли с учётом текущего состояния, тенденций и проблем музейного дела. Он опирается на консолидацию усилий органов государственной и муниципальной власти, музеев и общественности для реализации стратегических задач: от популяризации культурного наследия и исторического просвещения до повышения качества музейной работы, обеспечивающей широкий доступ к культурным ценностям для граждан и иностранных туристов", - подчеркнули в материалах.

Документ также задает ориентиры для обновления музейной инфраструктуры, повышения методического и технологического уровня всех основных направлений музейной деятельности, связанных с хранением и публичным представлением музейных предметов.

По словам главы Минкультуры РФ Ольги Любимовой, главная задача концепции - по-новому раскрыть потенциал музеев и формировать интерес у детей и молодежи, чтобы они стремились сохранять культурное наследие России.

"Музеи не только выполняют роль хранителей исторической памяти, но и занимаются интеллектуальным поиском, просвещением, сохраняют связь времен, культурную преемственность. Музеи отвечают на вызовы современности. Наш диалог сегодня станет отправной точкой для выработки общей стратегии", - подчеркнула Любимова.

Со своей стороны, президент Союза музеев России, генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский дал высокую оценку представленному проекту, назвав его "фундаментальным и своевременным документом, демонстрирующим глубокое понимание текущих вызовов и создающим фундамент для качественного рывка музейной отрасли".

По мнению директора Государственного историко-художественного дворцово-паркового музея-заповедника "Гатчина" Василия Панкратова, новая концепция изменит работу региональных музеев.

"Главная ценность Концепции - создание единых ориентиров и целей для всей музейной сети страны, что позволяет преодолеть имеющийся качественный дисбаланс между регионами. Документ дает местным властям и руководителям ясную стратегическую рамку, переводя развитие учреждений из формата безынициативного существования в активную фазу", - отметил он.

Панкратом назвал важным шагом Концепции поддержку межмузейного взаимодействия и постоянного профессионального обмена. "Практика показывает, что наиболее динамично развиваются музеи, выстраивающие внешние партнёрства", - сказал он в рамках сессии.

XII Санкт-Петербургский международный форум объединённых культур открывается в четверг в северной столице и продлится до 26 сентября. В его работе примут участие ведущие российские и зарубежные деятели культуры, представители органов государственной власти, профессионального и экспертного сообщества.