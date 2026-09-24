Российские археологи пока не переподписали с Сирией меморандум о реставрации арки Пальмиры

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Российские археологи рассчитывают продолжить работу в рамках проекта реставрации Триумфальной арки Пальмиры в Сирии, сообщила журналистам директор Центра спасательной археологии Института истории материальной культуры РАН Наталья Соловьева.

"Мы провели первое большое онлайн-совещание (с сирийскими властями - ИФ), на котором договорились о том, что мы переподпишем меморандум о сотрудничестве. Именно про реставрацию арки речь идет. Пока все это в процессе", - сказала Соловьева в кулуарах Форума объединенных культур в Петербурге.

По ее словам, переговоры по этому поводу идут сложно и медленно.

"Но я точно знаю, что министр культуры Сирии и еще два человека приехали на форум. Это уже большой шаг вперед. Мы надеемся, что повидаемся и поговорим о перспективах", - добавила археолог.

Триумфальная арка датирована III веком нашей эры, является символом Сирии, это самое известное архитектурное сооружение древней Пальмиры. Была разрушена в мае 2015 года боевиками запрещенной в России террористической группировки ИГИЛ.

После взрыва от арки остались лишь крайние пилоны боковых пролетов. Рухнул главный свод, был полностью разрушен центральный пролет. Каменные блоки получили серьезные повреждения, некоторые элементы утрачены безвозвратно.

В конце 2021 года в Сирии работала экспедиция, в составе которой были археологи, реставраторы, геологи, конструкторы, они составили план предстоящих работ. Ученые создали проект реставрации памятника, который включает обследование всех камней арки - около тысячи блоков. В проект входят акустические и геофизические исследования. Для реставрации памятника планируется сначала полностью его разобрать.

В августе 2024 года Соловьева сообщала, что петербургские археологи планируют приступить к реставрации Триумфальной арки Пальмиры в ноябре-декабре 2024 года. Однако в декабре 2024 проект был поставлен "на паузу" из-за перемен в Сирии. Весной 2026 года с новыми властями Сирии прошло большое онлайн совещание, на котором договорились о проекте нового меморандума.