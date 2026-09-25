Поиск

Здание городского училища начала XX века взяли под охрану в Кашире

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Утвержден предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения "Городское училище", нач. 1910-х гг." на улице Советской в Кашире, сообщает пресс-служба главного управления культурного наследия Московской области в пятницу.

В том числе предметом охраны являются объемно-пространственная композиция строения, конфигурация и характер кровельного покрытия, композиционное решение, архитектурно-художественное и колористическое оформление фасадов, парадная лестница и прочие элементы.

В ведомстве напомнили, что городское училище построено в начале 1910-х годов. Здание соединяет в себе древнерусские традиции, мотивы европейского Средневековья и эстетики раннего модерна. По проекту предполагалось четкое зонирование: на втором этаже обустроили учебные классы, а на первом - квартиры педагогов и директора. Во время Первой мировой войны в корпусе расположили госпиталь, а в советское время - партийные комитеты и культурные центры.

До 1970-х годов постройка служила городской администрацией, а в 1977 году туда переехал краеведческий музей. Сегодня здание остается одной из главных архитектурных доминант Каширы.

Кашира Московская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Марина Влади умерла в возрасте 88 лет

 Марина Влади умерла в возрасте 88 лет

Машков предложил из-за кадрового голода отправлять выпускников театральных вузов в регионы

Букеровская премия объявила шорт-лист 2026 года

 Букеровская премия объявила шорт-лист 2026 года

Следующая церемония вручения премии "Золотая маска" пройдет в Челябинске

 Следующая церемония вручения премии "Золотая маска" пройдет в Челябинске

Личные вещи Брижит Бардо проданы на аукционе в Париже почти за 1 млн евро

 Личные вещи Брижит Бардо проданы на аукционе в Париже почти за 1 млн евро

"Обитель зла" показала лучший результат франшизы в первый уикенд проката

 "Обитель зла" показала лучший результат франшизы в первый уикенд проката

Иноагентом признан Андрей Звягинцев

 Иноагентом признан Андрей Звягинцев

Ирландия отказалась от участия в "Евровидении-2027" из-за Израиля

Общий суд ЕС частично удовлетворил требования Полины Гагариной о снятии санкций

 Общий суд ЕС частично удовлетворил требования Полины Гагариной о снятии санкций

"Троицу" Рублева перенесли в мастерские из-за корректировки работы капсулы

 "Троицу" Рублева перенесли в мастерские из-за корректировки работы капсулы
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 11936 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3775 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 98 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 192 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2529 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 163 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 458 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 478 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 121 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 258 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 146 материалов