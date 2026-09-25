Здание городского училища начала XX века взяли под охрану в Кашире

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Утвержден предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения "Городское училище", нач. 1910-х гг." на улице Советской в Кашире, сообщает пресс-служба главного управления культурного наследия Московской области в пятницу.

В том числе предметом охраны являются объемно-пространственная композиция строения, конфигурация и характер кровельного покрытия, композиционное решение, архитектурно-художественное и колористическое оформление фасадов, парадная лестница и прочие элементы.

В ведомстве напомнили, что городское училище построено в начале 1910-х годов. Здание соединяет в себе древнерусские традиции, мотивы европейского Средневековья и эстетики раннего модерна. По проекту предполагалось четкое зонирование: на втором этаже обустроили учебные классы, а на первом - квартиры педагогов и директора. Во время Первой мировой войны в корпусе расположили госпиталь, а в советское время - партийные комитеты и культурные центры.

До 1970-х годов постройка служила городской администрацией, а в 1977 году туда переехал краеведческий музей. Сегодня здание остается одной из главных архитектурных доминант Каширы.