В Африке рассчитывают на взаимодействие с другими странами и международными организациями по вопросу возвращения культурных ценностей

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Африка хотела бы иметь практическое, построенное на взаимном уважении взаимодействие со всеми странами и международными организациями по вопросу возвращения культурных ценностей, заявил "Интерфаксу" министр информации, культуры и туризма Федеративной Республики Сомали Абдифатах Касим Мохамуд.

"Африка страдала от влияния колониализма, и сталкивается с последствиями этого влияния. Сейчас мы хотим иметь отношения со всеми странами и международными организациями, основанные на взаимном уважении. И мы хотим не теоретические разговоры, а практические вещи", - сказал Мохамуд агентству "на полях" Форума объединенных культур в Петербурге.

По словам министра, отношения, выстраиваемые без уважения - "неприемлемы".

Соучредитель аналитического центра The Friends of BRICS+ Society (ЮАР) Карлинд Говендер, отвечая на вопрос о реституции культурного наследия, подчеркнул, что вывезенные в колониальные период предметы изобразительного искусства, как и многое другое, должны быть возвращены. "Это - форма репараций, и она запоздала", - сказал он.

"Если какой-то музей в Европе, в стране - бывшем колонизаторе захочет выставить их у себя, об этом можно будет договориться", - пояснил Говендер.

В то же время, по его словам, вопрос культурного наследия затрагивает "более глубокую проблему, связанную с репарациями, особенно в бывших колониях, экономические системы которых до сих пор во многом подвержены колониальному влиянию".

"Возможно, это дверь, которая открывает другие - для чего-то по-настоящему основательного, когда дело дойдет до репараций, не только по поводу искусства", - сказал Говендер.

В свою очередь, президент конголезской диаспоры в России Патрик Боянга Бози в разговоре с "Интерфаксом" отметил, что процесс реституции культурного наследия уже идет. В частности, пояснил он, Бельгия возвращает Конго отдельные экспонаты.

"Это наша история, это наш, можно сказать, суверенитет, который должен остаться у нас в Африке", - констатировал Бози.

