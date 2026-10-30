В Петербурге особняк Кушелева-Безбородко передали Дворцу творчества юных

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - В Петербурге городской Дворец творчества юных (ДТЮ) получил в оперативное управление здание дворца Кушелева-Безбородко (Малый Мраморный дворец), сообщает пресс-служба городской администрации.

"Объект культурного наследия федерального значения станет новой площадкой для развития талантов петербургских школьников", - говорится в сообщении.

Ранее структуры Смольного провели полное обследование здания и разработали проектно-сметную документацию для будущей реставрации.

Дворец Кушелева-Безбородко расположен на Гагаринской улице. Он был построен в 1840-х годах по проекту архитектора Гаральда Боссе, позднее перестроен Эдуардом Шмидтом. Фасад полностью облицован рускеальским мрамором. В советское время в здании располагался научно-исследовательский институт охраны труда, а до 2018 года - Европейский университет. В начале 2017 года Смольный начал добиваться выселения Европейского университета из здания, обвинив его в недопустимых в памятнике архитектуры установке пластиковых окон на дворовых фасадах здания и возведении нескольких временных перегородок в рамках перепланировки.