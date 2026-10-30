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Стартовал прием заявок на национальную кинопремию "Ника"

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Прием заявок на национальную кинематографическую премию "Ника" за 2026 год открыт и продлится до 30 декабря, сообщили в пятницу "Интерфаксу" в пресс-службе премии.

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"Российская Академия кинематографических искусств начинает прием заявок на участие в конкурсе на соискание Национальной кинематографической премии "НИКА" за 2026 год. Прием заявок продлится до 30 декабря 2026 года", - говорится в сообщении.

Национальная кинематографическая премия "Ника" была учреждена в 1987 году Секретариатом Союза кинематографистов СССР. С начала 1990-х годов ее победители определяются путем тайного голосования членов Академии кинематографических искусств, в которую входят представители всех кинематографических специальностей.

Победителям премии в каждой номинации вручаются статуэтки крылатой древнегреческой богини Ники.

Ника
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