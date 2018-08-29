Что случилось этой ночью: среда, 29 августа

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- По сообщениям СМИ, Пентагон планирует развернуть свою систему противоракетной обороны на севере Сирии и создает бесполетную зону на курдских территориях. Представитель сирийской армии называет это частью долгосрочного плана Вашингтона по формированию региональной обстановки хаоса.

- Судовладелец, капитан и несколько членов экипажа российского танкера "Палладий" арестованы в Южной Корее за сопротивление при задержании. Судно не выпустили из Пусана за долги по зарплате местным рабочим после того, как оно без оформления документов попыталось уйти из порта.

- Жертвами урагана "Мария", обрушившегося год назад на Пуэрто-Рико, стали почти 3 тысячи человек - вдвое больше, чем ранее заявляли местные власти. Губернатор островного государства признал, что администрация оказалась не готова к настолько катастрофическому развитию событий.

- "Человек на Луне" Дэмьена Шазелла откроет 75-й Венецианский фестиваль.