Прощание с Кобзоном пройдет 2 сентября

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Прощание с певцом и депутатом Госдумы Иосифом Кобзоном, который скончался в четверг после продолжительной болезни, состоится 2 сентября, сообщила "Интерфаксу" первый замглавы комитета Госдумы по культуре Ольга Казакова.

"Прощание с нашим коллегой, певцом Иосифом Кобзоном состоится 2 сентября. Время и место проведения церемонии пока уточняются", - сказала Казакова в четверг.

Она добавила, что этот вопрос согласовывается с родственниками Кобзона.

26 июля сообщалось о госпитализации Кобзона.

Народный артист СССР (1987), советский и российский эстрадный певец, педагог, политик и бизнесмен И.Кобзон родился 11 сентября 1937 года на Украине в городе Часов Яр Донецкой области. В 1963 году окончил Государственный музыкально-педагогический институт им. Гнесиных (вокал), в 1975 году - Университет марксизма-ленинизма МГК КПСС.

С 1958 года работал в Цирке на Цветном бульваре. С 1959 года - солист Всесоюзного радио, солист-вокалист Госконцерта, затем - Москонцерта.

Исполнял лирические и патриотические песни. Всесоюзная популярность пришла к певцу в 1964 году, когда он исполнил песню "А у нас во дворе" и стал лауреатом Всероссийского конкурса артистов эстрады и лауреатом Международного конкурса в Сопоте (Польша). С 1984 года преподавал в Государственном музыкально-педагогическом институте имени Гнесиных, с 1993 - профессор.

В репертуаре певца были песни, созданные Исааком Дунаевским, Матвеем Блантером, братьями Покрасс, Василием Соловьевым-Седым, Марком Фрадкиным, Оскаром Фельцманом, Серафимом Туликовым, Александрой Пахмутовой, Давидом Тухмановым и другими композиторами.

Кобзон избирался народным депутатом СССР, депутатом Госдумы нескольких созывов. Член партии "Единая Россия" с 2003 года, Герой Ттруда Российской Федерации (2016 год); награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" I, II и III степеней, орденом Мужества - за мужество и самоотверженность, проявленные при спасении людей в условиях, сопряженных с риском для жизни, при захвате террористами Театрального центра на Дубровке