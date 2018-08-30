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Культура

Прощание с Кобзоном пройдет 2 сентября

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Прощание с певцом и депутатом Госдумы Иосифом Кобзоном, который скончался в четверг после продолжительной болезни, состоится 2 сентября, сообщила "Интерфаксу" первый замглавы комитета Госдумы по культуре Ольга Казакова.

"Прощание с нашим коллегой, певцом Иосифом Кобзоном состоится 2 сентября. Время и место проведения церемонии пока уточняются", - сказала Казакова в четверг.

Она добавила, что этот вопрос согласовывается с родственниками Кобзона.

26 июля сообщалось о госпитализации Кобзона.

Народный артист СССР (1987), советский и российский эстрадный певец, педагог, политик и бизнесмен И.Кобзон родился 11 сентября 1937 года на Украине в городе Часов Яр Донецкой области. В 1963 году окончил Государственный музыкально-педагогический институт им. Гнесиных (вокал), в 1975 году - Университет марксизма-ленинизма МГК КПСС.

С 1958 года работал в Цирке на Цветном бульваре. С 1959 года - солист Всесоюзного радио, солист-вокалист Госконцерта, затем - Москонцерта.

Исполнял лирические и патриотические песни. Всесоюзная популярность пришла к певцу в 1964 году, когда он исполнил песню "А у нас во дворе" и стал лауреатом Всероссийского конкурса артистов эстрады и лауреатом Международного конкурса в Сопоте (Польша). С 1984 года преподавал в Государственном музыкально-педагогическом институте имени Гнесиных, с 1993 - профессор.

В репертуаре певца были песни, созданные Исааком Дунаевским, Матвеем Блантером, братьями Покрасс, Василием Соловьевым-Седым, Марком Фрадкиным, Оскаром Фельцманом, Серафимом Туликовым, Александрой Пахмутовой, Давидом Тухмановым и другими композиторами.

Кобзон избирался народным депутатом СССР, депутатом Госдумы нескольких созывов. Член партии "Единая Россия" с 2003 года, Герой Ттруда Российской Федерации (2016 год); награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" I, II и III степеней, орденом Мужества - за мужество и самоотверженность, проявленные при спасении людей в условиях, сопряженных с риском для жизни, при захвате террористами Театрального центра на Дубровке

Ушел из жизни Иосиф Кобзон

13 фотографий
Певец Иосиф Кобзон на концерте в честь 60-летия Олега Митяева в Москве. 2016 год.Первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по культуре Иосиф Кобзон во время пленарного заседания осенней сессии Госдумы РФ. 2017 год.Президент РФ Владимир Путин вручает медаль Героя Труда Российской Федерации Иосифу Кобзону. 2016 год. Премьер-министр ДНР Александр Захарченко и певец Иосиф Кобзон (слева направо) в Донецком театре оперы и балета. 2014 год.Депутат ГД РФ, двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов, певец Иосиф Кобзон, музыкант Игорь Бутман и главный раввин России Берл Лазар (слева направо) во время товарищеского матча по хоккею между командой &quot;Менора&quot; и командой &quot;Легенды хоккея&quot; в МСА &quot;Лужники&quot;. 2014 год.Иосиф Кобзон во время эстафеты Олимпийского огня на Кремлевской набережной. 2013 год.
Певец Иосиф Кобзон на концерте в честь 60-летия Олега Митяева в Москве. 2016 год.
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Теги: Иосиф Кобзон

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