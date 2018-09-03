Выставку Бэнкси в Москве за три месяца посетили более 300 тыс. человек

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Выставку Бэнкси в Москве за три месяца посетили более 300 тысяч человек, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе проекта.

"За три месяца работы выставки, со 2 июня по 2 сентября, ее посетили 300 334 человека.(...) Сейчас производится демонтаж выставки в Москве, откуда она поедет в Санкт-Петербург", - рассказал "Интерфаксу" в понедельник организатор выставки работ Бэнкси в России Александр Начкебия.

В экспозиции были представлены 68 работ Бэнкси, среди которых 27 являются оригиналами, написанными непосредственно рукой художника.

"Так называемые тиражные копии, original screenprint, часть из которых подписана Бэнкси, также относятся к подлинным работам, что подтверждается официальными сертификатами подлинности. Общая оценочная стоимость коллекции (работ на выставке - ИФ) составляет 12 миллионов фунтов (около $15,4 млн - ИФ)", - продолжил Начкебия.

Самые дорогие экспонаты проекта: Mona Lisa (оценочная стоимость 700 тыс. фунтов), Laugh Now (оценочная стоимость 650 тыс. фунтов), Big Gold Frame и Crap on drawing flowers (каждая по 600 тыс. фунтов), Monkey Surfer (550 тыс. фунтов), шесть принтов Кейт Мосс (600 тыс. фунтов).

В середине августа на выставку обратил внимание сам Бэнкси. Художник опубликовал у себя в инстаграме скриншот переписки с неизвестным автором. В ней Бэнкси сказал, что ничего не знает о выставке в Москве и заметил, что не берет денег за просмотр своих работ. В ответ организаторы мероприятия заявили, что никогда не позиционировали его, как организованное или согласованное с Бэнкси.

"Коллекция собрана из работ частных коллекционеров, у которых есть право выставлять работы художника на выставках. У нас представлены исключительно авторизованные работы - никаких кусков стен, вандально вырезанных против воли Бэнкси", - объяснил тогда Начкебия.

Первая персональная выставка работ Бэнкси открылась 2 июня в Центральном доме художника (ЦДХ). Выставка в Северной столице откроется 14 сентября и будет работать до 5 ноября.