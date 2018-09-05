Минкультуры дополнительно проверит фильм "Похищенные сокровища Европы"

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Минкультуры объяснило ситуацию с прокатным удостоверением фильму "Похищенные сокровища Европы" необходимостью дополнительной экспертизы картины из-за присутствующей в ней свастики.

"Когда к нам принесли документы на фильм "Похищенные сокровища Европы", сотрудник Департамента кинематографии обратили внимание на то, что в картине присутствует свастика. У нас есть федеральный закон "Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов" запрещающий пропаганду либо публичное демонстрирование нацистской символики. Сотрудник Департамента кинематографии Минкультуры России предупредил прокатчика о том, что ведомству требуется дополнительное время, так как необходима дополнительная экспертиза картины или придется свастику замазывать или убирать кадры, где она присутствует", - привели "Интерфаксу" слова директора Департамента кинематографии Минкультуры Ольги Любимовой.

По ее словам, никакого отказа в получении прокатного удостоверения не было.

"Мы просто попросили время для дополнительной экспертизы. Мы получили соответствующее экспертное мнение юристов Нормативно-правового департамента Минкультуры, сверились с законом, с постановлением Правительства РФ и приняли решение, что мы можем выдать прокатное удостоверение. И если сотрудник Невафильм сегодня придет в Департамент кинематографии, он получит прокатное удостоверение на этот фильм", - продолжила директор.

Ранее кинопрокатное подразделение компании "Невафильм" CinemaEmotion написало в фейсбуке, что Минкультуры "отказало в выдаче прокатного удостоверения на музейное шоу "Похищенные сокровища Европы", которое компания "Невафильм" планировала выпустить 6 сентября 2018 года к 73-й годовщине окончания Второй мировой войны".

Картина рассказывает о произведениях, которые нацистский режим причислял к "дегенеративному искусству", и о том, как нацисты вывозили шедевры в Германию.