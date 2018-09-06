Культура

Фильм "Похищенные сокровища Европы" получил прокатное удостоверение в России

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Минкультуры выдало прокатное удостоверение фильму "Похищенные сокровища Европы" режиссера Клаудио Поли после дополнительной экспертизы картины.

"Прокатное удостоверение картины "Похищенные сокровища Европы" выдано, оно действует с сегодняшнего дня. В прокат фильм выходит 6 сентября", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Минкультуры в четверг.

Ранее кинопрокатное подразделение компании "Невафильм" CinemaEmotion опубликовало в фейсбуке пост о том, что Минкультуры "отказало в выдаче прокатного удостоверения на музейное шоу "Похищенные сокровища Европы", которое компания "Невафильм" планировала выпустить 6 сентября 2018 года к 73-й годовщине окончания Второй мировой войны".

После этого в Минкультуры пояснили, что в картине присутствует свастика, выдача документа потребовала дополнительной экспертизы. "У нас есть федеральный закон "Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов" запрещающий пропаганду либо публичное демонстрирование нацистской символики. Сотрудник департамента кинематографии Минкультуры России предупредил прокатчика о том, что ведомству требуется дополнительное время, так как необходима дополнительная экспертиза картины или придется свастику замазывать или убирать кадры, где она присутствует", - привели "Интерфаксу" слова директора департамента кинематографии Минкультуры Ольги Любимовой.

По ее словам, никакого отказа в получении прокатного удостоверения не было. "Мы просто попросили время для дополнительной экспертизы. Мы получили соответствующее экспертное мнение юристов нормативно-правового департамента Минкультуры, сверились с законом, с постановлением правительства РФ и приняли решение, что мы можем выдать прокатное удостоверение", - продолжила директор.

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Теги: Минкультуры РФ

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