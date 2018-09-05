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Создатели "Карточного домика" "убили" персонажа Кевина Спейси

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Netflix опубликовал новые кадры из шестого сезона сериала "Карточный домик", который станет последним.

В коротком 25-секундном ролике президент США Клэр Андервуд (Робин Райт) стоит на кладбище у могильной плиты своего супруга, экс-президента Фрэнка Андервуда. На надгробии выбиты даты 1959 - 2017.

"Когда будут хоронить меня, это будет происходить не у меня на заднем дворе. И когда люди придут проститься, им придется встать в очередь", - говорит Клэр Андервуд.

Роль ее супруга, президента Фрэнка Андервуда, исполнял двукратный лауреат "Оскара" Кевин Спейси. Съемки "Карточного домика" были приостановлены после того, как актер Энтони Рэпп обвинил Спейси в сексуальных домогательствах.

Позднее о неподобающем поведении Спейси сообщили несколько участников съемок "Карточного домика", а также 20 работников театра "Олд Вик", художественным руководителем которого Спейси был 11 лет.

В итоге съемки было решено возобновить, отказавшись от участия Спейси и сосредоточившись на героине Робин Райт.

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Теги: США, Карточный домик

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