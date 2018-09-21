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Культура

Неутомимый экспериментатор

В Третьяковской галерее на Крымском валу открылась первая в истории современной России выставка художника Михаила Ларионова

Неутомимый экспериментатор
"Прогулка в провинциальном городе", 1909
Фото: Третьяковская Галерея

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Третьяковская галерея на Крымском валу представила проект, к которому шла несколько лет – масштабную ретроспективу русского художника, одного из основоположников авангардизма Михаила Ларионова.

Это первая персональная выставка художника в современной России: до этого коллекцию его работ показывали еще в 1980 году в Русском музее и Третьяковской галерее.

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Картины для выставки Третьяковке представили Галерея Тейт Модерн, Центр Помпиду, музей Виктории и Альберта, Галерея Альбертина, а также музеи Уляновска, Уфы, Казани, Владикавказа. Несколько работ - из личной коллекции предпринимателя Петра Авена.

Ларионов вместе со своей спутницей жизни, тоже художницей Натальей Гончаровой жил в эмиграции во Франции с 1914 года, и всегда мечтал, чтобы хотя бы его работы однажды вернулись домой. Открывшаяся выставка – хоть и временное, но все же воплощение этой мечты.

Третьяковская галерея собрала в одном пространстве более ста живописных произведений и более 150 графических работ, футуристические книги и эскизы балетных костюмов, созданных Ларионовым для "Русского балета" Сергея Дягилева, а также тома из обширной библиотеки художника – всего около пятисот экспонатов. Специалистам Третьяковки удалось найти даже редкий костюм для балета "Шут", сшитый по эскизу Ларионова.

И таков был гений художника, что масштабная ретроспектива его работ, охватывающая жизнь с ученических времен до поздних лет в эмиграции, превращается в динамичное путешествие от импрессионизма в широком понимании этого термина к неопримитивизму, лучизму и почти чистой беспредметности.

Виды родного Тирасполя

Хронологически первые работы, представленные на выставке в Третьяковке, кураторы между собой называют "Ларионовым до Ларионова". Как и другие авангардисты, в начале своего творческого пути Ларионов вдохновлялся работами французских импрессионистов и писал пейзажи. Родился он в Тирасполе, и первые свои работы он посвящает видам, знакомым ему с детства.

Уже по ранним пейзажам можно отследить первые попытки экспериментировать с привычными сюжетами. На картине "Пурга", на которой силуэты людей и зданий сильно размываются в серых снежных вихрях, видны первые наметки пути к беспредметности, "Дождь" словно перечеркивается полосами стекающих по стеклу струй дождя, сверкающих на солнце.

Здесь же, в начале экспозиции можно увидеть пейзаж "Сад весной" (1906-1907 гг.) – он стал первой картиной Ларионова, которую приобрела Третьяковская галерея, к настоящему времени собравшая самую большую коллекцию его произведений. Художнику тогда было всего 26 лет.

Ларионовские Венеры

Ларионов всегда находился в творческом движении, подолгу не останавливался на своих открытиях. У него были любимые герои, которые оказывались в центре его экспериментов и менялись вместе с художником. Один из таких персонажей – Венера.

Богинь красоты художник умел разглядеть в представительницах самых разных слоев общества, будь то нарядные провинциалки, женщины легкого поведения, циркачки или крестьянки.

Одной из самых известных стала серия картин, на которых обнаженные женщины изображены в классических позах богинь, но вписаны во вполне привычные, приземленные интерьеры. "Солдатская Венера" (1911-1912 гг.) лежит на простом, кажущемся истертым покрывале, а из украшений она может похвастаться лишь небольшим бантиком из темной ленты. "Кацапская Венера" (1912 г.) - от шуточного прозвища для русских "кацапы" - возлежит на фоне традиционного ковра, с которого хитро поглядывает лубочный кот. Наконец, "Еврейская Венера" (1912 г.) прикрывается листом, подобно Еве, а за спиной ее красуется роза – цветок богини. В этих образах легко считать и беззлобную шутку в адрес классиков, воспевавших красоту Венеры на холсте, и иронию, но вместе с тем и чистую симпатию по отношению к самим красавицам.

Венеры оказываются и главными героинями цикла "Времена года (Новый примитив)", написанного в духе неопримитивизма. Максимально упрощенные женские фигуры, старательно выведенные наивные надписи с нарочитыми орфографическими ошибками - картину словно создал ребенок.

"Это такая обманчивая примитивность. Ларионов – билингва, с одной стороны он говорит на языке, понятном детям, ориентированным на очень широкий круг. С другой стороны, когда ты смотришь, как сделана эта примитивистская картина, видишь, что это сложнейшая, изощреннейшая живопись. Он все время играет с вами", - рассказала журналистам одна из кураторов выставки Елена Илюхина.

По аналогии с детскими рисунками, он стирает грань между графикой и живописью, работает с текстурами, вместо равномерного фона создавая на полотне потертости и разводы.

Солдатики

В 1910-1911 годах Ларионов участвовал в военных сборах. Хотя он не выносил армейской дисциплины и опыт службы для него был не из простых, образ солдата впоследствии часто появлялся на полотнах художника.

В Третьяковке представлена известная "Солдатская серия" Ларионова. На этих картинах военные – не искатели подвигов, а люди, буднично проходящие службу и мечтающие вернуться к жизни за пределами казарм.

Ларионовский "Отдыхающий солдат" (1911 год) лежит в позе Венеры со скучающим видом, курит и словно ждет уже близящегося момента окончания службы. На стене за его спиной – "заборная живопись", изображения того, чем свойственно увлекаться мальчишкам – женская фигура и скачущая лошадь.

А вроде бы героический образ - "Солдат на коне" (1911 год) – изображен Ларионовым максимально лубочно, это словно эскиз дымковской игрушки. Стремление к подвигам в армии представляется на картинах художника довольно наивным.

Лучизм

Ларионов стал основоположником лучизма – направления, предполагавшего изображение не предметов как таковых, а пересечения в пространстве лучей света, которые от этих предметов отражаются.

Курьёз с петухом

Картина "Петух. Лучистый этюд" хранится в коллекции Третьяковки. Как рассказала одна из кураторов выставки Ирина Вакар, галеристы не сразу считали интимный сюжет с петухом и курицей, и на протяжении многих лет картина висела, перевернутой неверно.

Столь возвышенную теорию художник отрабатывал и на анималистических сюжетах ("Петух. Лучистый этюд", "Голова быка"), и на пейзажах или натюрмортах. В его художественном мире и "Лучистая колбаса и скумбрия" имела право на жизнь, что веселило некоторых из современников Ларионова.

В духе лучизма был выполнен и портрет художника Владимира Татлина, с которым Ларионов дружил. Однако завершал он работу над портретом, уже когда пути с Татлиным разошлись, и на полотне появилась ироничная, вывесочная надпись "Балда", контрастирующая с печальным образом художника.

Хотя лучизм сам по себе уже стал серьезным шагом в сторону беспредметности, Ларионов не останавливался на переосмыслении привычных для его творчества образов и создавал абстрактные полотна, в которых едва ли можно угадать прообразы из реальной жизни - "Лучистые линии", "Лучистая композиция", "Ноктюрн".

***

Ретроспектива Ларионова в Третьяковской галерее - это история неутомимого поиска нового в мире, который, казалось бы, уже был рассмотрен мастерами прошлых веков во всех обозримых ракурсах и деталях. Этот художник стал первооткрывателем в мире авангарда, и вдохновил многие молодые таланты своего времени на дальнейшие поиски. Ларионов многие десятилетия незаслуженно оставался в тени таких художников, как Казимир Малевич или Василий Кандинский, и представленная Третьяковкой выставка - это возможность расширить свои представления об искусстве богатого на открытия периода в истории.

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Теги: Третьяковская галерея, Михаил Ларионов

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