Заглядывая через плечо Пикассо

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - В главном здании Пушкинского музея проходит камерная выставка "Анатомия кубизма", на которой представлены эскизы Пабло Пикассо к картине "Авиньонские девицы".

Эта работа художника стала поворотным моментом и в его творчестве, и в истории живописи. Написанная в 1907 году, еще до появления термина "кубизм", картина была встречена непониманием большинства современников, но впоследствии была принята за точку отсчета истории нового направления в искусстве.

За девять месяцев мучительного труда над новым художественным языком у Пикассо накопилось 809 эскизов и набросков к "Авиньонским девицам". Дом-музей Пикассо в Малаге, купивший коллекцию у наследников Пикассо в 2006 году, предоставил Музею изобразительных искусств имени Пушкина более шестидесяти рисунков – целую рабочую тетрадь, в которой художник делал зарисовки в период с мая по июнь 1907 года.

Шокированные современники Художник Андре Дерен, впервые увидев "Авиньонских девиц", всерьез испугался за Пикассо: он счел, что при подобном развитии событий художника однажды могут найти в петле по соседству с его огромной картиной.

Пикассо не любил участвовать в дискуссиях о творческом процессе, поэтому временная выставка в стенах Пушкинского музея - редкая возможность проследить хотя бы часть пути мастера от замысла и пробных набросков до полноценной картины.

Самого шедевра, правда, в экспозиции нет: он практически не покидает стен Музея современного искусства в Нью-Йорке (МоМа). Как рассказала "Интерфаксу" одна из кураторов выставки Сурия Садекова, хранители МоМа перестали вывозить "Авиньонских девиц" на временные выставки ради сохранности хрупкого полотна.

Кураторы "Анатомии кубизма" с помощью экспонатов из коллекции Пушкинского музея воссоздали контекст, в котором работал Пикассо. Встречает посетителей полотно Поля Сезанна "Купальщики", которое в свое время восхитило Пикассо и вдохновило на поиски новых форм в живописи. На огромном столе с разновысотными поверхностями рисунки Пикассо, писавшего под впечатлением архаики африканского и иберийского искусства, перемежаются чернофигурными и краснофигурными сосудами, статуэтками и масками.

Фото предоставлено пресс-службой Пушкинского музея

Картина как акт экзорцизма

Актом экзорцизма работу над "Авиньонскими девицами" Пикассо назвал в беседе с писателем и культурологом Андре Мальро. "Когда я пошел в (музей) Трокадеро, это было омерзительно. Это было похоже на блошиный рынок. Запах. Я был совершенно один. Я хотел уйти. Но не уходил (…). В этот момент я понял почему стал художником. Совсем один в этом чудовищном музее, с масками, краснокожими куклами, пыльными манекенами. В этот день родились "Авиньонские девицы", но вовсе не из-за построения форм. Это было мое первое полотно экзоцизма!", - делился своими переживаниями художник.

"Мне кажется из этой цитаты совершенно очевидно, что осознание своей миссии художника и объясняет, почему Пикассо называл эту картину своим экзорцизским опытом", - отметила Садекова, добавив, что есть и другая трактовка слов мастера. Один из французских исследователей предположил, что полотно "явилось актом экзорцизма бьющей через край сексуальности молодого двадцатипятилетнего художника", пояснила куратор выставки.

Сложная судьба названия

Первоначально рабочее название полотна Пикассо - "Авиньонский бордель" (встречается также вариант "Философский бордель"). Много лет картина нигде не выставлялась, но в 1916 году поэт, писатель и художественный критик Андре Сальмон организовал выставку "Современное искусство во Франции", на которую была отобрана и работа Пикассо. Сальмон решил разместить ее в экспозиции под более пристойным названием, чем авторское - "Авиньонские девицы".

Исчезнувшие персонажи Изначально Пикассо планировал изобразить на полотне и мужские фигуры - моряк и студент, держащий в руках череп. В дальнейшем художник отказался от этой идеи.

У Пикассо переименование его картины вызвало негодование, и в беседах с галеристом Даниелем-Анри Канвейлером он пояснил, с чем было связано неприятие нового названия. "Авиньонские девицы", как меня раздражает это название! Это Сальмон его придумал. Вы же знаете, что сначала картина называлась "Авиньонский бордель". Вы знаете почему? Авиньон всегда был для меня очень хорошо знакомым названием, тесно связанным с моей жизнью. Я жил (в Барселоне) в двух шагах от Авиньонской улицы. На ней я всегда покупал бумагу и акварельные краски".

Канвейлеру Пикассо рассказал и о тех шутках, которые были сочинены вокруг изображенных на полотне женских фигур. "Одна из женщин – бабка Макса (Жакоба), другая Фернанда (возлюбленная Пикассо Фернанда Оливье), третья Мари Лорансен (жена Гийома Аполлинера), и все они в авиньонском борделе", - передавал Канвейлер слова художника.

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Полотно "Авиньонские девицы" - одно из загадочных произведений XX века, и можно бесконечно гадать о творческих замыслах Пикассо, не раскрывавшего тонкостей своей работы над картиной. Но выставка все же приоткрывает завесу тайны и позволяет увидеть, какие усилия прикладывал Пикассо, чтобы отойти от предметности и научиться изображать мир таким, каким его можно увидеть душой, а не глазами.

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Выставку "Анатомия кубизма" можно успеть увидеть до 28 октября.