Праздники с искусством: Пикассо & Хохлова

Москва. 4 января. INTERFAX.RU - В Главном здании Пушкинского музея в Москве развернулась выставка "Пикассо & Хохлова", в фокусе которой оказалась драма отношений Пабло Пикассо с его первой супругой Ольгой Хохловой.

Хохлова была балериной и эмигрировала из Российской империи во Францию, чтобы выступать в "Русском балете" Сергея Дягилева. Знакомство ее с Пикассо произошло во время работы над постановкой "Парад" в Риме в 1917 году, а уже спустя год двое обвенчались. Шаг за шагом, выставка по картинам Пикассо, письмам и фотографиям восстанавливает историю любви Пикассо и Хохловой, от сказки к трагедии.

Неоклассика Пикассо

К 1918 году, когда Пикассо и Хохлова поженились, у художника за плечами уже были "голубой" период с преобладанием образов нищих, проституток и пьяниц, "розовый" период с фокусом на жизни актеров и циркачей, а еще и скандальные "Авиньонские девицы", заложившие фундамент для кубизма.

Новая страница в жизни Пикассо открылась под знаком неоклассики. Он пишет многочисленные портреты своей музы, довольно реалистичные, хоть и без фотографической точности, на что намекают размещенные поблизости снимки.

"Портрет Ольги в кресле" (1917 год), "Портрет Ольги Хохловой с меховым воротником" (1923 год), "Задумчивая Ольга" (1923 год) - женщина на этих полотнах обособлена от зрителя. Даже глядя перед собой, она словно погружена в себя, не замечая ничего вокруг. О мыслях задумчивой женщины на полотнах в эти годы можно догадаться по письмам, выложенным под стеклом витрин под картинами. Эти листки с размашистым рукописным текстом долгое время оставались единственной связью Хохловой с семьей, с которой ее разлучила Гражданская война. Отец и брат Хохловой примкнули к белому движению, мать и сестра бедствовали, и балерину, приобретшую известность за рубежом, беспокоили мысли о их судьбе.

Заветный сундук

В числе экспонатов выставки - огромный дорожный кофр Хохловой, в котором она до конца дней хранила самые ценные для нее вещи. Часть ее маленьких сокровищ, которые она берегла на память о былом счастье с мужем, можно увидеть сейчас в стенах музея - это несколько из сотен писем и многочисленные фотоснимки. Сундук с архивом долгое время хранился в семье балерины, но только спустя десятилетия после ее смерти от рака в 1955 году ценность этих свидетельств была оценена по достоинству и изучена специалистами.

Коллекцию на выставке дополняют хранящиеся в Пушкинском музее фотографии, которые Хохлова отправляла родне из эмиграции. Эти свидетельства будней молодой балерины можно увидеть на стенде чуть в стороне от экспозиции, на выходе с лестницы из гардероба.

Семейная идиллия

С рождением сына Пауло (Поля) в 1921 году художник возводит образ супруги в ранг материнского идеала. Женщины на полотнах этого периода работы Пикассо лишены характерных для внешности Хохловой черт, что лишь усиливает акцент на вечной ценности и магии отношений матери и ребенка.

С помощью кистей и холста Пикассо делится с миром любованием своим сыном. На картинах ребенок становится альтер-эго художника и фигурирует то в близком Пикассо образе Арлекина ("Поль в костюме Арлекина"), то склоняющимся над рисунком ("Поль за рисованием").

Идеальные сцены, появлявшиеся на полотнах Пикассо, кажутся недалекими от реальных событий на фоне документальных свидетельств. Проектор в зале показывает любительскую съемку, на которой маленький Паоло и Ольга дурачатся и позируют на камеру, а на одном из стендов можно увидеть фотографии счастливых матери и сына из кабинки фотоавтомата.

Муза, ставшая проклятьем

Свободолюбивый и горячий нрав Пикассо все же начал брать верх, и в тихом семейном счастье с Хохловой ему стало тесно. К 1927 году отношения супругов разладились, последовали измены и сцены ревности.

На картинах начинает проступать противопоставление Хохловой и новой возлюбленной художника - Марией-Терезой Вальтер, которой на момент знакомства с Пикассо было семнадцать лет. Пикассо создает свою мифологию, в которой появляются минотавр с его двойственной сексуальностью и жестокостью (альтер-эго художника), свирепые быки на корриде, хрупкие девушки в роли жертв этих существ. Кризис находит отражение и в серии "Купальщиц" и "Поцелуев".

Последней каплей для Хохловой в 1935 году стало известие о том, что Вальтер ждет от Пикассо ребенка. После этого Хохлова вместе с сыном уехала от художника. Этот разрыв привел к тому, что Пикассо на время вовсе оставил работу.

Он не хотел делить имущество, в том числе и картины, поровну с супругой. Не имея возможности раз и навсегда расстаться с ревнивой Ольгой, Пикассо словно методично уничтожал созданный им же образ печальной музы. Картина "Большая обнаженная в красном кресле" (1929 год) последним, контрольным гвоздем закрывает историю отношений Хохловой и Пикассо, представленной на выставке. Художник, сначала изображавший Хохлову романтической печальной героиней, приходит к образу бесформенного чудовища, к которому нельзя не испытывать одновременно сострадание и отвращение.

Хохлова оставалась официальной женой Пикассо до самой смерти. Она продолжала писать ему письма, и до последнего дня страдала от одиночества и непонимания.

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Выставка "Пикассо & Холова" - это хроника трагедии, сродни истории легендарного "Титаника". Даже знание сюжета наперед сложно назвать спасительной соломинкой, которая может уберечь от переживаний. Гений художника безжалостно точно запечатлел тихое семейное счастье и его полное разрушение, и те чувства, которые испытывали Пикассо и его муза, будто обрели собственную жизнь, куда более продолжительную, чем у самих героев этой истории.

Увидеть выставку в стенах Пушкинского музея можно до 3 февраля.