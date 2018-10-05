По следам "отца русского авангарда"

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - В Музее русского импрессионизма открылась выставка "отца русского футуризма" Давида Бурлюка "Слово мне!". Она представляет ретроспективу работ художника, написанных как на родине, так во время путешествия по Японии и эмиграции в США.

Особый взгляд Давид Бурлюк в детстве лишился левого глаза. Чтобы понять, как художник видел свои полотна, куратор выставки Наталья Свиридова предложила и зрителям попробовать посмотреть на картины, прикрыв один глаз.

Рассказывая в беседе с "Интерфаксом" о концепции выставки, директор Музея русского импрессионизма Юлия Петрова отметила, что Бурлюк - очень известный мастер, но не в том свете, в котором этого заслуживает. "Его сумасшедшая продуктивность сыграла с ним злую шутку: арт-рынок заполонен поздними, слишком коммерческими, откровенно слабыми работами Бурлюка, и очень многие именно по ним составляют свое представление об этом художнике", - пояснила она.

"Мы отказались от показа нарочито наивных жанров, той самой поздней живописи (...). Выставка построена вокруг реалистических, условно импрессионистических и футуристических полотен Бурлюка. На наш взгляд, это самые сильные стороны его творчества", - отметила Петрова.

В течение своей жизни Бурлюк неоднократно менял почерк, считая, что мир слишком многообразен, чтобы художник мог ограничивать себя определенным стилем. Кроме того, он датировал полотна задним числом, когда делал повторы, причем с вариациями, своих старых работ, оставшихся на родине и казавшихся автору наиболее удачными. В числе таких копий - картины "Каменщик" и "Одесса", представленные на выставке.

Даже эксперты часто расходятся во мнении о подлинности и времени создания тех или иных работ. Однако, подчеркнула Петрова, для экспозиции отобраны исключительно те работы, в происхождении которых нет сомнений.

В Музее русского импрессионизма любят дополнять выставки интерактивом и нестандартными ходами в оформлении пространства, и экспозиция Бурлюка не стала исключением. Прямо у лестницы в зале, с которого начинается выставка, водружен большой цилиндр - один из самых узнаваемых элементов эпатажного стиля художника, предпочитавшего носить именно этот головной убор. Здесь же рядом, на полу можно увидеть знаки в виде следов от ботинок. Если встать на указанном месте, отчетливо слышна запись голоса художника, сделанная в один из его приездов в СССР уже в пожилом возрасте.

Эксперименты с фактурой

Средство против гладкости Поэт и переводчик Бенедикт Лившиц однажды приехал в гости к братьям Давиду и Владимиру Бурлюку. Последний показал брату только что законченную картину, и та показалась ему слишком гладкой. В ответ Владимир, недолго думая, бросил полотно в весеннюю грязь, а налипшие комья затем покрыл краской.

Бурлюк много внимания уделял живописной фактуре и даже разработал собственную классификацию. Он выделял, например, крючковатые и занозистые художественные поверхности. Рельефности художник добивался и с помощью наслоений густой краски, и применяя техники коллажа. Так, при создании картины "Женщина с зеркалом" (1915-1916 годы) были использованы кружево и зеркальное стекло, а на кубофутуристическом "Портрете моего дяди" (1910-е годы) одежда сделана из наклеенных на холст кусочков ткани и меха - мерлушки.

По словам куратора выставки Натальи Свиридовой, художник объяснял кропотливую работу над фактурой не только живописным экспериментом, но и дефектом зрения. Бурлюк в раннем возрасте лишился одного глаза, а оставшимся он все равно не мог полноценно видеть.

Чтобы посетители могли в деталях рассмотреть тот рельеф, который создавал на своих полотнах Бурлюк, перед некоторыми из картин были установлены стилизованные монокли и увеличительные стекла.

Японский период

Во время своего пребывания в Японии Бурлюк много работал и продвигал идеи футуризма среди японских художников.

"Бурлюк оказался в Японии вовремя: незадолго до его приезда в стране прошла первая выставка художников-футуристов, то есть почва как минимум была подготовлена", - рассказала "Интерфаксу" директор Музея русского импрессионизма.

Несмотря на свои авангардистские взгляды, сюжеты для своих картин Бурлюк черпал из окружавшей в его жизни, и даже в футуристических работах японского периода - "Японец, разделывающий тунца" (1922 год), "Японский рыбак" (1921 год) и "Японка, сеющая рис" (1920 год) - прослеживаются реалистичные мотивы.

Часть экспозиции, посвященная японскому периоду жизни Бурлюка, не ограничивается футуристическими работами. Здесь представлен портрет жены художника - Марии Бурлюк. Как пояснила Свиридова, картина "Сидящая обнаженная (Маруся)" (1921 год) - своеобразное живописное высказывание. Бурлюк не очень понимал красоты японских женщин, на его вкус слишком стройных и миниатюрных, и таким образом он перенес на холст свой идеал красоты.

Картины Давида Бурлюка "Рабочие" (слева) и "Японка, сеющая рис" Фото: пресс-служба Музея русского импрессионизма

Рабочие

Одной из главных изюминок временной экспозиции в Музее русского импрессионизма стала картина "Рабочие" (1924 год), посвященная строительству небоскребов. Первоначально полотно было форматом два на три метра, и, как говорил сам Бурлюк, на выставке в Филадельфии в 1926 году картина была второй по размеру среди самых больших полотен выставки.

Однако после выставки "Рабочих" не купили, а художнику негде было хранить работу такого размера, он снял ее с подрамника и сложил в несколько раз. Так картина и хранилась многие годы на чердаке, в результате от нее уцелел только фрагмент, который и представлен сегодня зрителям. Однако в распоряжении работников музея оказался небольшой черно-белый снимок "Рабочих", который позволил им провести искусствоведческий анализ и предположить, как полотно выглядело в оригинале. Сохранившийся фрагмент дополнен набросками на стене, примерно воссоздающими сюжет картины и ее масштаб. На планшетах можно увидеть виртуальную реконструкцию полотна, проведенную с помощью технологии дополненной реальности.

Радио-стиль

Глядя на Михаила Ларионова, создавшего одно из направлений русского авангарда - лучизм, - Бурлюк хотел и сам отметиться в истории открытием. В результате он выработал "радио-стиль".

"По словам самого художника, он дает "абстрактное воплощение каждого предмета, составляющееся из магнетических волн, излучаемых всяким реальным предметом". Радио-стиль - это яркие, полные контрастов и очень притягательные визуально работы", - рассказала Петрова "Интерфаксу".

Редкий пример работы "радио-стиля", которую музею удалось привезти в Москву, - "Река Гарлем. Инвуд-парк" (1925 год).

Хотя образцы бурлюковского "радио-стиля" представляют художественную ценность, это его изобретение так и не стало явлением в истории живописи, и осталось практически незамеченным американскими критиками. На этом пути не появилось у Бурлюка и последователей.

Бурлюк-поэт

Завершает экспозицию небольшая витрина, посвященная поэтическому творчеству Бурлюка. Здесь представлены несколько экземпляров сборника "Молоко кобылиц", а также книги "Лысеющий хвост" - единственной, составленной исключительно из произведений Бурлюка. Тут же можно увидеть макет сборника, созданный самим художником, и тот вариант, который в итоге вышел из типографии.

Как рассказала Свиридова, Бурлюк вместе с поэтом-футуристом Василием Каменским собирал и иллюстрировал поэтические сборники, в том числе "Молоко кобылиц", вручную в комнате у его брата Владимира, тогда еще студента, в Херсоне. Работать им приходилось в стесненных условиях, да и в одной комнате с ними находились Мария Бурлюк с младенцем. После родов ей необходимо было соблюдать постельный режим, и в своих дневниках она писала, что лежать ей было неудобно, так как от одного неловкого движения разложенные на ее кровати листы книг могли разлететься.

Посетители могут пролистать сборники от начала до конца на планшетах, установленных поблизости.

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Бурлюк отличался многогранностью таланта и изменчивостью, но организаторам выставки, тем не менее, удалось представить полноценный рассказ о жизни и творчестве художника. Выставка будет открыта до 27 января 2019 года.