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Культура

Вдова Дмитрия Брусникина назначена худруком театра "Практика"

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Художественным руководителем московского экспериментального театрального центра новой драмы "Практика" назначена Марина Бруникина - вдова Дмитрия Брусникина, возглавлявшего театр до своей смерти 9 августа этого года.

"Должность художественного руководителя театра "Практика" оставалась вакантной после смерти Брусникина, ушедшего из жизни 9 августа. Новым художественным руководителем театра станет Марина Брусникина. Директором театра остается Борис Мездрич, назначенный на эту должность департаментом культуры Москвы 7 августа", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе департамента культуры столицы в четверг.

С 7 августа в театре "Практика" были разделены должности художественного руководителя и директора. Дмитрий Брусникин тогда был переведен с должности директора на пост худрука, а директором стал Борис Мездрич, возглавлявший Новосибирский театр оперы и балета.

Марина Брусникина - заслуженная артистка России. Окончила курс Олега Ефремова в Школе-студии МХАТ в 1982 году, с 1988 года сама преподает там. В 1985 году была принята в труппу МХАТ, с 2009 года - помощник художественного руководителя МХТ.

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Теги: театр Практика, Марина Брусникина

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Вдова Дмитрия Брусникина назначена худруком театра "Практика"

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