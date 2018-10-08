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Библию перевели на тысячный язык мира

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Перевод Библии на тысячный язык мира отпраздновали в Южном Судане, где проживает народность келико, сообщает американское издание Сhristian Post.

"Церемония освящения Нового Завета на языке келико прошла в лагере беженцев Биди-Биди, втором по величине лагере беженцев мира, где сегодня проживает более четверти миллиона человек. Именно для этих глубоко верующих людей и делался перевод", - сообщил изданию директор американского отделения организации "Wycliffe Bible Translators" Расс Херсман.

В то же время он отметил, что тысяча языков, на которые Библия уже переведена, составляют лишь десятую часть всех языков мира.

На сегодня, по словам Харсмана, продолжаются переводы Библии еще на 2500 языков, и многие из них близятся к завершению, но остается еще порядка 1600 языков, на которые перевод еще даже не начинался.

Перевести Священное Писание на все языки мира планируют к 2025 году.

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Теги: Южный Судан

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