На Android вышло приложение с Евангелием на языке жестов

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Институт перевода Библии выпустил Android-приложение "Евангелие от Марка", разработанное для глухих и слабослышащих людей, сообщает в среду официальный сайт Московского патриархата.

Приложение можно скачать в Google Play, через месяц выйдет версия для iOS.

Приложение содержит видеоролики с переводом на жестовый язык Евангелия от Марка, разделенного на смысловые отрывки. Видео сопровождается аудиозаписью, которая будет полезна тем слабослышащим, кто плохо знает жестовый язык, а также слышащим членам семей глухих и тем, кто работает в области просвещения неслышащих, говорится в сообщении.

Перевод Евангелия сопровождается видеокомментариями к библейским понятиям и терминам. Приложение включает также видеословарь, на который можно переходить по ссылкам из текста Евангелия, расположенного в приложении под каждым видео.