Минкультуры вышло из числа организаторов премии "Золотая маска"

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Минкультуры вышло из числа организаторов "Золотой маски", но это не отразится на финансировании награды, сообщили "Интерфаксу" в ведомстве.

"В 2017 году был взят курс на повышение объективности премии, соответствующим образом было изменено положение о награде. Мы всячески приветствуем данный процесс, и считаем, что главная театральная премия страны должна быть максимально независимой. В то же время в связи с формальной ролью Минкультуры как одного из организаторов премии, ведомством было принято решение о выходе из состава ее организаторов", - сообщили в пресс-службе министерства.

В заявлении подчеркивается, что наличие или отсутствие министерства культуры в качестве организаторов не влияет на функционирование премии, в том числе, на вопросы ее финансирования.

Премия "Золотая Маска" учреждена в 1993 году Союзом театральных деятелей РФ как профессиональная премия за лучшие работы сезона во всех видах театрального искусства (драма, опера, балет, современный танец, оперетта/мюзикл, театр кукол). Лауреаты премии определяются на ежегодном фестивале спектаклей-номинантов.