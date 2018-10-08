Режиссер Кончаловский предложил учредить государственную театральную премию

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Режиссер и сценарист Андрей Кончаловский считает, что решения театральной премии "Золотая маска" иногда носили односторонний характер, поддерживающий "достаточно сомнительную эстетику", и поэтому он выступает за создание отдельной государственной театральной премии.

"Золотая Маска" не является государственной премией и, мне кажется, что должна также существовать отдельная театральная премия - государственная. Она чрезвычайно важна по причине того, что сегодня театр в России - самый живой во всей Европе", - привели журналистам слова Кончаловского в пресс-службе Минкультуры в понедельник.

По словам режиссера, российский зритель "заслуживает поддержки театрального искусства".

"Кроме того, на мой взгляд, решения "Золотой Маски" иногда носят очень односторонний характер, поддерживающий достаточно сомнительную эстетику. Также думаю, что "Золотая Маска" не уделяла достаточного внимания русскому театру не в пределах Садового кольца, а в пределах Российской Федерации. А театр там важен, зрителю в регионах это необходимо гораздо больше, чем Москве, где больше полсотни театров", - заключил режиссер.

Ранее сообщалось, что Минкультуры вышло из числа организаторов "Золотой Маски" в связи с "курсом на повышение объективности премии", но это не отразится на финансировании награды.