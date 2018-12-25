В "Гоголь-центре" представят новый спектакль Кирилла Серебренникова

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - В "Гоголь-центре" 25 и 26 декабря представят проект Кирилла Серебренникова "Барокко", который создавался без его физического присутствия в театре.

"Это уже второй проект Кирилла Серебренникова в Гоголь-центре, который мы выпускаем без его физического присутствия в театре. Ему запрещено приходить в театр вот уже 1,5 года. В "Барокко" он является автором. Автором пьесы, замысла, сценографии, костюмов, мизансцен", - привели журналистам слова режиссера постановки Евгения Кулагина в пресс-службе театра во вторник.

Он пояснил, что рабочий процесс был выстроен таким образом, что по сценарию эскизам, и "точным указаниям" Серебренникова было сделано "подробное и точное мизансценирование".

В театре отметили, что репетиции записывались на видео и передавались Серебренникову через адвоката.

Премьерные постановки, сообщали в театре, намечены на 25, 26 декабря.

"Боль и искусство слиты воедино. Искусство всегда берет на себя труд рассказывать о боли, о страдании, об аффектах, потому что тогда есть шанс, что в настоящей жизни всего этого будет гораздо меньше", - привели в "Гоголь-центре" слова Серебренникова.

В "Барокко" прозвучат тексты философов, художников середины ХХ века. Артисты Гоголь-центра и приглашенные оперные певцы исполнят произведения Генделя, Вивальди, Баха и других композиторов.

В постановке примут участие Один Байрон, Светлана Брагарник, Вадим Волков, Ирина Выборнова, Ян Гэ, Никита Кукушкин и другие.

Серебренников является одним из фигурантов дела "Седьмой студии". Его вместе с коллегами обвиняют в хищении 133 млн рублей из бюджета.