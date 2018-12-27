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Культура

Картина Тициана "Венера и Адонис" останется в РФ до переговоров о ее покупке Пушкинским музеем

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Картина Тициана "Венера и Адонис" не покинет пределы России до начала январских переговоров между Государственным музеем изобразительных искусств им.Пушкина (ГМИИ) и ее владельцем о возможной покупке полотна.

"ГМИИ заключил соглашение со стороной-владельцем картины Тициана "Венера и Адонис" о том, что полотно не будет покидать территорию России как минимум до начала переговоров о покупке картины музеем, которые начнутся в январе. Речь идет о гарантийном письме, инициатором которого стала директор ГМИИ Марина Лошак. Целью соглашения было получение гарантии того, что работа не будет вывезена за пределы России и продана", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ГМИИ в четверг.

Как отметили в музее, ранее договор об экспонировании картины на выставке в ГМИИ был заключен с компанией Gollner Management (базируется в Женеве), ведет переговоры с ГМИИ Степан Кругликов.

Картина "Венера и Адонис" считается одной из самых знаменитых в творчестве Тициана. До настоящего времени предполагалось, что оригинал полотна, датируемый примерно 1553 годом, хранится в мадридском Музее Прадо. Несколько вариантов и повторений полотна, приписываемые мастерской Тициана, находятся в Национальной галерее в Лондоне, Метрополитен-музее, Национальной галерее искусств Вашингтона и других собраниях.

Благодаря недавним открытиям стало известно, что один из вариантов картины был приобретен российским коллекционером и показывался на выставке "Венеция Ренессанса. Тициан, Тинторетто, Веронезе" в ГМИИ летом 2017 года.

Картина поступила в музей как копия неизвестного автора с полотна Тициана, но главный научный сотрудник ГМИИ, доктор искусствоведения Виктория Маркова атрибутировала ее как подлинник Тициана. Впоследствии она предположила, что именно московский вариант картины является прототипом, с которого писалась картина из Прадо. К такому выводу она пришла после двухлетней реставрации и технологического исследования полотна в Венеции. Как отмечают в пресс-службе ГМИИ, соответствующую атрибуцию поддержал специалист по венецианской живописи Франческо Валькановер. К аналогичному мнению пришли сотрудники музея Прадо, один из британских исследователей и другие ученые после реставрации и исследования мадридского полотна "Венера и Адонис" в 2014 году.

"Под его красочным слоем был обнаружен подготовительный рисунок, переведенный по методу калькирования с картины, представленной в ГМИИ. Таким образом, именно ее следует считать первой версией знаменитой композиции, послужившей образцом и для мадридского полотна, и для многочисленных повторений", - отмечают в пресс-службе ГМИИ.

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Теги: ГМИИ имени Пушкина
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