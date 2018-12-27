Полотна Айвазовского из крымского музея покажут россиянам на передвижной выставке

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Передвижная выставка работ известного художника-мариниста Ивана Айвазовского из коллекции Феодосийской картинной галереи пройдет по территории России в следующем году, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

"Будет организована выставочная программа по стране - картины будут представлены на передвижных выставках. В течение января будут поданы документы на финансирование проектных работ", - сказал Аксенов после заседания попечительского совета Феодосийской картинной галереи имени Айвазовского под председательством министра культуры РФ Владимира Мединского в Москве. Слова главы Крыма приводит его пресс-служба.

В свою очередь Мединский отметил, что подготовка к проекту будет осуществляться в сотрудничестве с Третьяковской галереей. "Мы не загоняем себя в рамки - посмотрим, какие есть площадки, чтобы музеи были готовы принять, чтобы был соответствующий график. Особенно в холодное время года, когда в Феодосии меньше туристов и можно брать более раскрученные картины. Параллельно будем это совмещать с реставрацией картин. Это работа на несколько лет", - сказал министр.

По его словам, экспонаты выставки будут находиться под надежной охраной. "Безопасность - это отработанная технология, все картины страхуются, снабжаются необходимой защитой", - уточнил Мединский, слова которого приводятся в пресс-релизе.

На заседании попечительского совета презентована концепция развития Феодосийской картинной галереи имени Айвазовского. Документ, предусматривающий реконструкцию галереи до 2022 года и создание современного музейного комплекса, подготовлен совместно с сотрудниками Третьяковки.

Феодосийская картинная галерея имени Айвазовского - один из старейших музеев России и первая на юге страны публичная картинная галерея - открыта 29 июля 1880 года. После смерти Айвазовского в 1900 году картинная галерея, согласно завещанию, перешла во владение города. В 1921 году была национализирована, в 1922 - включена в сеть государственных музеев страны. В настоящее время основу коллекции составляют произведения Айвазовского (416 работ живописи и графики), а также произведения современников, учеников и внуков художника, западноевропейских маринистов ХVII-ХIХ веков, художников юго-восточного Крыма и современных живописцев.