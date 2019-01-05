Культура

Умер народный артист России Иван Бортник

Актер скончался в возрасте 79 лет, сообщают СМИ, причиной смерти врачи назвали тромб

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Народный артист России Иван Бортник скончался в возрасте 79 лет, сообщили в субботу СМИ.

Причиной смерти врачи называют тромб.

Иван Бортник родился 16 апреля 1939 года в Москве. В 1957 году поступил в ГИТИС на актерский факультет, но после перешел в театральное училище имени Щукина. После окончания учебы Бортник был зачислен в Московский драматический театр имени Гоголя. В этом же году состоялся его дебют в кино - в фильме Всеволода Воронина "Исповедь".

В 1967 году Бортник перешел в труппу Театра на Таганке, где работал до настоящего момента.

Иван Бортник снялся почти в 30 фильмах, среди которых "Родня", "Место встречи изменить нельзя", "Зеркало для героя", а также "Служили два товарища", "Бумбараш", "Интервенция", "Капитан Немо", "Стрелы Робин Гуда", "Баллада о доблестном рыцаре Айвенго".

В Театре на Таганке Бортник сыграл 16 ролей.

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Теги: Иван Бортник
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