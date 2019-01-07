"Богемская рапсодия" завоевала "Золотой глобус"

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - Биографический фильм о группе Queen "Богемская рапсодия" завоевал премию "Золотой глобус" в номинации "Лучший фильм — драма". Картина о джазовом музыканте Доне Ширли "Зеленая книга" получила награду в номинации "Лучший фильм — комедия или мюзикл".

Рами Малек, сыгравший в "Богемской рапсодии" лидера Queen Фредди Меркьюри и Гленн Клоуз, исполнившая главную роль в фильме "Жена" Бьерна Рунге, получили "Глобусы" за лучшие роли в драматических фильмах.

Певица Леди Гага, номинированная на "Золотой глобус" за роль в фильме "Звезда родилась" стала обладательницей статуэтки за песню "Shallow" из этого фильма.

Награды за лучшие роли в комедии достались Кристиану Бэйлу (фильм "Власть") и Оливии Колман (лента "Фаворитка").

Альфонсо Куарона признали лучшим режиссером, а его фильм "Рома", к которому Куарон также писал сценарий, назван лучшей картиной на иностранном языке.

Награду за лучший анимационный фильм получил "Человек-паук: Через вселенные".

Лучшим драматическим сериалом признаны "Американцы". Сериал рассказывает об агентах КГБ под прикрытием, живущих в пригороде Вашингтона.

Майкл Дуглас завоевал свой четвертый "Золотой глобус". В этом году он победил в телевизионной номинации — его наградили за роль в комедийном сериале "Метод Коминского".

76-я церемония вручения наград премии "Золотой глобус" за заслуги в области кинематографа и телевидения за состоялась в Лос-Анджелесе. Премию присуждает Голливудская ассоциация иностранной прессы с 1944 года.