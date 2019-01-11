Что случилось этой ночью: пятница, 11 января

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Российские власти рассматривают возможность обмена задержанных украинских моряков. Ожидается, что их обменяют на россиян, которые находятся в заключении на Украине. По словам источников, многое зависит от готовности украинской стороны пойти на переговоры.

- Французский суд осудил российского акциониста Петра Павленского на три года. Два года из этого срока он должен отбыть условно, поэтому вскоре может оказаться на свободе. Осенью 2017 года Павленский вместе с соратницей Оксаной Шалыгиной поджег здание Банка Франции.

- Дональд Трамп попробует изыскать средства для строительства стены на границе с Мексикой из других источников. Он начал договариваться о том, чтобы взять часть денег, предназначенных для гражданских работ по всей стране. Строительством должен заняться инженерный корпус сухопутных войск США.

- Тройку лидеров в классе грузовиков ралли "Дакар" составили российские экипажи. Четвертый этап гонки выиграл экипаж Андрея Каргинова.