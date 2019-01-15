Культура

Роспотребнадзор заявил, что не просил цензурировать комикс о Дэдпуле

Ранее в СМИ появилась информация, что издательство после консультации с экспертом ведомства отказалось от публикации одной из глав

Роспотребнадзор заявил, что не просил цензурировать комикс о Дэдпуле
Фото: Zuma/ТАСС

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Роспотребнадзор не занимается аккредитацией экспертов, которые проводят экспертизу возрастной маркировки материалов, и не уполномочивал никакого эксперта проверять комиксы о Дэдпуле с персонажем-неонацистом, заявили в ведомстве.

"Роспотребнадзор в соответствии с действующим законодательством не обладает полномочиями по проведению каких-либо экспертиз, консультаций в отношении наличия (отсутствия) в материалах призывов, пропаганды нацизма либо расизма, содержания нацисткой символики. Также Роспотребнадзор не имеет полномочий на аккредитацию, и соответственно не аккредитовал экспертов на право проводить экспертизу материалов, планируемых к изданию с маркировкой 18+, равно как проводить их экспертизу на предмет содержания пропаганды нацизма, расизма, либо нацистской символики", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства, распространенном во вторник.

В сообщении отмечается, что "в целях устранения допущенных в публикациях СМИ в этой части неточностей Роспотребнадзор направил соответствующее обращение в информационное издание".

Ранее "Коммерсантъ" опубликовал статью, в которой утверждается, что издательство "Комильфо" изъяло главу комикса про Дэдпула, в которой он сражается с персонажем-неонацистом после консультации с аккредитованным экспертом Роспотребнадзора.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Роспотребнадзор, Дэдпуле
Культура
Роспотребнадзор заявил, что не просил цензурировать комикс о ДэдпулеРоспотребнадзор заявил, что не просил цензурировать комикс о Дэдпуле
Ранее в СМИ появилась информация, что издательство после консультации с экспертом ведомства отказалось от публикации одной из главПодробнее
 Правительство нашло способ передать "Роснефти" дворец РомановыхПравительство нашло способ передать "Роснефти" дворец Романовых
Предполагается, что нефтяная компания за свой счет отреставрирует разрушающийся Ропшинский дворец, который находится под ПетербургомПодробнее
 Петра Павленского осудили во Франции на три годаПетра Павленского осудили во Франции на три года
Эмигрант из России сохранил шансы остаться на свободеПодробнее
 Две трети кинозрителей в новогодние праздники купили билеты на отечественные фильмыДве трети кинозрителей в новогодние праздники купили билеты на отечественные фильмы
Российские картины за каникулы собрали 3,3 млрд рублейПодробнее
"Богемская рапсодия" завоевала "Золотой глобус""Богемская рапсодия" завоевала "Золотой глобус"
Актер Рами Малек получил награду за роль Фредди МеркьюриПодробнее
 Умер народный артист России Иван БортникУмер народный артист России Иван Бортник
Прощание с актером пройдет 8 января в театре на ТаганкеПодробнее
 Праздники с искусством: "Viva la Vida". Фрида Кало и Диего РивераПраздники с искусством: "Viva la Vida". Фрида Кало и Диего Ривера
В московском "Манеже" представлена ретроспектива одной из самых известных супружеских пар художников XX векаПодробнее
 Праздники с искусством: Пикассо & ХохловаПраздники с искусством: Пикассо & Хохлова
В Пушкинском музее собрана выставка, посвященная счастью и трагедии знаменитого художника и балерины труппы ДягилеваПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 14 января6 фото
14 января
Фотохроника 14 января
Взрыв бытового газа в жилом доме в городе Шахты6 фото
14 января
Взрыв бытового газа в жилом доме в городе Шахты
Лучшие фото недели10 фото
11 января
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
МоскваТри станции московского метро возобновили работу после подтопленияВ миреВселенский патриархат опубликовал текст томоса о предоставлении автокефалии ПЦУЭкономикаСилуанов заявил, что российская экономика избавилась от "голландской болезни"В РоссииБольшая часть опасных конструкций многоэтажки в Шахтах демонтированаВ РоссииФНС запретила банкам проводить платежи в адрес онлайн-казино Azino777В миреГлава НАСА подтвердил готовность приехать в Россию с рабочим визитом

Шведский футболист Олссон перешел в "Краснодар"

Сбербанк в 2018 году увеличил чистую прибыль по РСБУ до 811 млрд рублей

Три станции московского метро возобновили работу после подтопления

Три станции московского метро возобновили работу после подтопленияЗатопление на салатовой ветке не привело к повреждению инженерных коммуникаций Подробнее

Рубль слегка укрепился к доллару и стабилен к евро на старте торгов вторника

Движение на Дмитровском шоссе затруднено из-за подтопления метро

Рынок акций РФ открылся ростом индексов РТС и МосБиржи на 0,2-0,3%

Движение остановилось еще на одной ветке столичного метро

Вслед за салатовой линией встал участок голубой Подробнее

Роспотребнадзор заявил, что не просил цензурировать комикс о Дэдпуле

Роспотребнадзор заявил, что не просил цензурировать комикс о ДэдпулеРанее в СМИ появилась информация, что издательство после консультации с экспертом ведомства отказалось от публикации одной из глав Подробнее

Володин заявил о важности участия России в СЕ

Власти заявили о возможности восстановить дом в Шахтах после взрыва

Экс-замгубернатора Курганской области по экономике осужден за превышение полномочий

Инаугурация Трампа обошлась вдвое дороже, чем первая церемония вступления в должность Обамы

Еще один караван нелегалов собрался отправиться из Гондураса в сторону США

Путин держит в руках наличные один-два раза в году

Путин держит в руках наличные один-два раза в годуЗарплату и пенсию президент перечисляет на карту санкционного банка Подробнее

Остатки на корсчетах и депозитах банков в ЦБ 15 января снизились

Власти Китая пообещали снизить налоги и поддержать стабильность юаня

Песков назвал "политологической чернухой" Telegram-каналы о политике

Песков заявил, что санкции США против РФ не "игра в бирюльки"

В то же время в Кремле считают, что давление на РФ не приносит для США результатов Подробнее
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2019 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179035485738293', params: { p1: 'byuei', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');