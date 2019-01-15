Роспотребнадзор заявил, что не просил цензурировать комикс о Дэдпуле

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Роспотребнадзор не занимается аккредитацией экспертов, которые проводят экспертизу возрастной маркировки материалов, и не уполномочивал никакого эксперта проверять комиксы о Дэдпуле с персонажем-неонацистом, заявили в ведомстве.

"Роспотребнадзор в соответствии с действующим законодательством не обладает полномочиями по проведению каких-либо экспертиз, консультаций в отношении наличия (отсутствия) в материалах призывов, пропаганды нацизма либо расизма, содержания нацисткой символики. Также Роспотребнадзор не имеет полномочий на аккредитацию, и соответственно не аккредитовал экспертов на право проводить экспертизу материалов, планируемых к изданию с маркировкой 18+, равно как проводить их экспертизу на предмет содержания пропаганды нацизма, расизма, либо нацистской символики", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства, распространенном во вторник.

В сообщении отмечается, что "в целях устранения допущенных в публикациях СМИ в этой части неточностей Роспотребнадзор направил соответствующее обращение в информационное издание".

Ранее "Коммерсантъ" опубликовал статью, в которой утверждается, что издательство "Комильфо" изъяло главу комикса про Дэдпула, в которой он сражается с персонажем-неонацистом после консультации с аккредитованным экспертом Роспотребнадзора.