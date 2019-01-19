Архив документов, связанных с группой "Гражданская оборона", выставят на аукцион "Литфонда"

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Аукционный дом "Литфонд" подведёт торги, на которых выставит фото, видео, рукописи, связанные с группой "Гражданская оборона", лоты оцениваются в 30 млн рублей.

"На торги аукционного дома "Литфонд" 24 января будет выставлен архив, связанный с деятельностью легендарной группы "Гражданская оборона". Архив состоит из рукописей, автографов, документов, аудио- и видео пленок, фотографий. Это один из немногих сохранившихся документальных источников музыкальной и творческой деятельности Егора Летова и Компании. Он представляет коллекционную ценность музейного уровня. Общая сумма оценки лотов составляет 30 млн рублей", - рассказали "Интерфаксу" в пресс-службе аукционного дома.

Предметы датируются 1980-2000 годами. В частности, коллекционерам представят рукописный каталог Летова, описывающий коллекцию винила, кассет и CD-дисков (описано более тысячи единиц), нереализованные вкладки для аудио- и видеокассет, афиши "Чёрного Лукича", контракт на лицензию с фирмой "Союз плюс".

Отдельно будет выставлен каталог "ГрОБ Рекордз" студии "Крапер" 1994 года. В нем вручную указаны альбомы и треклисты к ним, а также все участники записей с комментариями Летова

Одним из топ-лотов станет альбом с неизвестными и неопубликованными фотографиями. "На фото в основном Омск, Новосибирск и поездка "ГрОБа" в Америку, а также несколько фото с концерта в Казани в 2002 году", - отметили в аукционном доме.

Коллекционерам также представят более 40 аудиокассет с записями интервью и акустических произведений Летова, альбомы "Коммунизма", "Кузи" и других проектов музыкантов.

Как отмечают в "Литфонде", вероятно, что какие-то из представленных композиций не издавались.

С молотка уйдут и подписанный Летовым контракт на издание записей коллектива студией "Крапер", фрагмент блокнота и около пяти листов формата А4 с различными рукописями, связанными со студией или организацией концертов, а также газетные вырезки и афиши.