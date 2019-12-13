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Первое прижизненное издание "Евгения Онегина" Пушкина продали на аукционе за 4,6 млн рублей

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Первое прижизненное издание романа Пушкина "Евгений Онегин" продали на аукционе "Литфонда" в Москве за 4,6 млн рублей при эстимейте в пределах от 4,5 млн до 4,6 млн рублей.

Роман печатался на протяжении семи лет - с 1825 по 1832 год - отдельными главами, по мере их написания. Он был выпущен в семи картонажных переплетах с тройными золотыми обрезами, главки заключены в футляр. К 1829 году тиражи 1-й и 2-й глав полностью разошлись, и было выпущено их второе издание. К 1833 году у издателя оставалось много нераспроданных экземпляров второго издания первых двух глав и первого издания последних глав. В аукционном доме предполагают, что эти издания могли быть уничтожены после выпуска полного текста романа в одной книге.

Книга является первым прижизненным изданием и обладает коллекционной ценностью музейного уровня, говорится в пресс-релизе "Литфонда".

Всего на торги аукционного дома было выставлено 150 лотов. Интерес коллекционеров привлек аннотированный иллюстрированный каталог редчайших изданий, хранящихся в Российской государственной библиотеке. В нем есть описания 599 книг, альбомов, периодических изданий, карт, гравюр, нот и прочее. Каталог был продан за 42 000 рублей при эстимейте в 1500-1600 рублей.

Литфонд Александр Пушкин Евгений Онегин Москва

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