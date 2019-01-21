Ушел из жизни композитор Хасан Карданов, написавший гимн Кабардино-Балкарии

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Композитор Хасан Карданов умер в Кабардино-Балкарии, сообщает пресс-служба главы и правительства республики в понедельник.

"В гражданской панихиде и траурном митинге приняли участие врио главы КБР Казбек Коков, депутаты парламента КБР, члены правительства КБР, представители творческих объединений, ветеранских и общественных организаций, жители республики. Коков выразил глубокие соболезнования семье, родным и близким блистательного композитора, автора гимна Кабардино-Балкарии, фронтовика Хасана Карданова, ушедшего из жизни 20 января", - говорится в сообщении.

Карданов родился 23 февраля 1923 года. В мае 1942 года ушел на фронт, участвовал в боях за освобождение Кавказа, Украины, Польши, Чехословакии. День Победы встретил в Берлине. Награжден многими орденами и медалями, в том числе Орденом Славы III степени, Орденом "За заслуги перед Кабардино-Балкарской Республикой".

Карданов - заслуженный деятель искусств РСФСР, лауреат государственной премии КБР.