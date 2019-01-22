Что произошло за день: вторник, 22 января

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Пассажир авиарейса Сургут - Москва во время полета потребовал развернуть лайнер и направить его в Афганистан. Из-за нештатной ситуации "Боинг" сменил курс и приземлился в Ханты-Мансийске. "Угонщик" был задержан, оказалось, что он пьян. Как рассказали в СКР, во время полета мужчина пытался прорваться в кабину пилота, утверждая, что вооружен. В отношении пассажира возбуждено дело по статье об угоне воздушного судна.

- "Газпром" во вторник выступил с первым подробным комментарием относительно рискующего стать прецедентным решения суда Чечни о списании 9 млрд рублей долгов за газ. В компании заявили, что задолженность возникла из-за низкой платежной дисциплины населения республики, а не в ходе военных действий, как утверждали некоторые чеченские официальные лица. "Газпром" подал апелляцию на решение суда о списании долгов.

- ЦБ объявил о санации Московского индустриального банка, который на 1 января занимал 33-е место по размеру активов. Центробанк заявил, что не видит в МИнБ криминального вывода средств собственниками, и это стало одним из аргументов в пользу решения о введении процедуры финансового оздоровления в банке, а не об отзыве лицензии.

- Дальний бомбардировщик Ту-22М3 потерпел крушение при посадке в Оленегорске Мурманской области. На его борту находились четыре члена экипажа, трое их них погибли. После падения самолет загорелся, огонь долго не удавалось потушить.

- Владимир Путин провел в Москве переговоры с японским премьером Синдзо Абэ. На них, в частности, обсуждался вопрос заключения мирного договора и Курильских островов. Прорывных договоренностей достигнуто не было, стороны заявили, что готовы к долгой и кропотливой работе.

- Следствие отпустило под обязательство о явке Анастасию Вашукевич (Настю Рыбку) и Александра Кириллова (Алекса Лесли), задержанных по делу о вовлечении в проституцию. Ожидалось, что Нагатинский суд Москвы сегодня рассмотрит ходатайства следствия о заключении их под стражу.

- В Лос-Анджелесе объявлен шорт-лист номинантов на премию "Оскар-2019". Рекордсменами стали картины "Фаворитка" и "Власть" - обе претендуют на победу сразу в шести номинациях.

- Суд Мадрида приговорил известного португальского футболиста Криштиану Роналду почти к двум годам заключения условно и штрафу в почти 19 млн евро по делу о налоговых махинациях.