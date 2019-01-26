Главные новости
В миреПосол Венесуэлы заявил о готовности Каракаса принять посредничество МосквыКультураУмер композитор Мишель ЛегранВ миреПочти десять человек погибли из-за обрушения дамбы в Бразилии
Культура

Умер композитор Мишель Легран

Автор музыки к кинофильму "Шербурские зонтики" скончался в возрасте 86 лет

Умер композитор Мишель Легран
Мишель Легран
Фото: Reuters

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Во Франции скончался всемирно известный композитор, обладатель трех кинопремий "Оскар", пяти премий "Грэмми" и премии "Золотой глобус" Мишель Легран, ему было 86 лет, передает в субботу газета Le Monde со ссылкой на его представителя.

В возрасте 22 лет Легран записал свой первый альбом I Love Paris, который стал одной из самых продаваемых пластинок инструментальной музыки.

За свою жизнь Легран написал более 200 композиций, прозвучавших в кинофильмах. Однако наибольшую известность ему принес фильм "Шербурские зонтики", вышедший на экраны в 1964 году.

Также Легран выступал как дирижер и джазовый пианист. Одну из премий "Грэмми" он получил за джазовый альбом Dingo. В рамках джазового направления он сотрудничал с такими музыкантами, как Майлс Дэйвис, Джон Колтрейн, Билл Эванс, Фил Вудс, Бен Уэбстер.

Французский композитор трижды удостаивался самой влиятельной кинопремии в США "Оскар" за лучшую музыку к фильму: в 1969 году за песню The Windmills of Your Mind в фильме "Афера Томаса Крауна", в 1972 году за саундтрек к фильму "Лето 42-го", в 1984 году за композиции к фильму "Йентл". Всего он номинировался на эту премию 13 раз.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Франция, Мишель Легран
Культура
Умер композитор Мишель ЛегранУмер композитор Мишель Легран
Автор музыки к кинофильму "Шербурские зонтики" скончался в возрасте 86 летПодробнее
 "Зеленая книга": чёрный, белый, золотой"Зеленая книга": чёрный, белый, золотой
В российский прокат выходит один из главных претендентов на "Оскара"Подробнее
 Премия "Золотой Орел" назовет лучшие фильмы прошлого годаПремия "Золотой Орел" назовет лучшие фильмы прошлого года
Больше всего номинаций у фильмов "Движение вверх", "Лед", "История одного назначения"Подробнее
 Что нового, BRAFAЧто нового, BRAFA
В брюссельской ярмарке искусства впервые официально примет участие РоссияПодробнее
Объявлены номинанты на "Оскар-2019"Объявлены номинанты на "Оскар-2019"
За победу в номинации "лучший фильм" поборются восемь картинПодробнее
 Роспотребнадзор заявил, что не просил цензурировать комикс о ДэдпулеРоспотребнадзор заявил, что не просил цензурировать комикс о Дэдпуле
Ранее в СМИ появилась информация, что издательство после консультации с экспертом ведомства отказалось от публикации одной из главПодробнее
 Правительство нашло способ передать "Роснефти" дворец РомановыхПравительство нашло способ передать "Роснефти" дворец Романовых
Предполагается, что нефтяная компания за свой счет отреставрирует разрушающийся Ропшинский дворец, который находится под ПетербургомПодробнее
 Петра Павленского осудили во Франции на три годаПетра Павленского осудили во Франции на три года
Эмигрант из России сохранил шансы остаться на свободеПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Лучшие фото недели10 фото
25 января
Лучшие фото недели
Фотохроника 25 января5 фото
25 января
Фотохроника 25 января
Неделя высокой моды в Париже10 фото
24 января
Неделя высокой моды в Париже
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреПосол Венесуэлы заявил о готовности Каракаса принять посредничество МосквыКультураУмер композитор Мишель ЛегранВ миреПочти десять человек погибли из-за обрушения дамбы в БразилииВ миреТрамп объявил о сделке по временному возобновлению работы правительстваВ РоссииПоисковая операция в районе горящих танкеров в Черном море завершенаВ РоссииВ России предложили ввести платную регистрацию мобильников

Airbus вернулся в "Шереметьево" из-за неснятых страховочных механизмов с опор шасси

Синоптики спрогнозировали рекордный за последние 70 лет снегопад в Москве

Петербург отметит 75-ю годовщину освобождения Ленинграда от фашистской блокады

Землетрясение магнитудой 6,1 зафиксировали в Индонезии

В метрополитене призвали москвичей пользоваться подземкой из-за снегопада

Умер композитор Мишель Легран

Умер композитор Мишель ЛегранАвтор музыки к кинофильму "Шербурские зонтики" скончался в возрасте 86 лет Подробнее

Летевший из Индии в США лайнер экстренно сел в Астане из-за астмы у пассажирки

Госслужащих США попросили вернуться к работе после завершения "шатдауна"

Прокуратура решила установить причину отмены рейсов в аэропортах Москвы

Суд в Москве арестовал свидетеля по делу Никиты Белых

Футбольный клуб "Томь" погасил 30-миллионный долг по зарплате

Семья обвиняемого в шпионаже Уилана не приедет в РФ из соображений экономии

Американцы Роберт Гласпер и Ришар Бона станут хедлайнерами фестиваля "Триумф джаза"

Запуск в космос мышей в рамках эксперимента "Бион-2" оказался под угрозой переноса

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2019 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179035485738293', params: { p1: 'byuei', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');