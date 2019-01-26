Что произошло за день: суббота, 26 января

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Испания, Франция, Германия и Великобритания назвали условие признания лидера оппозиции Хуана Гуаидо президентом Венесуэлы. Это произойдет, если в течении восьми дней в стране не будут назначены новые выборы. Сейчас ситуация в Венесуэле по инициативе Вашингтона обсуждается с Совете Безопасности ООН. Постпред России при организации Василий Небензя назвал происходящее элементом стратегии США по смене власти в этой латиноамериканской стране.

- В кафе в Саратовской области произошел взрыв газового баллона, в результате которого пострадали по меньшей мере 35 человек. Большинство из них были отпущены из больницы после осмотра. Состояние шести человек врачи оценивают как тяжелое.

- Прошедший в субботу днем в Москве снегопад стал самым мощным за последние 68 лет метеонаблюдений в столице. Непогода спровоцировала серию крупных аварий на Симферопольском шоссе в Подмосковье, где столкнулись в общей сложности около 50 автомобилей.

- Во Франции скончался всемирно известный композитор, обладатель трех кинопремий "Оскар", пяти премий "Грэмми" и премии "Золотой глобус" Мишель Легран, ему было 86 лет.