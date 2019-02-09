В Петербурге открыли памятную доску писателю Гранину

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Мемориальную доску в память о Данииле Гранине установили в Санкт-Петербурге на фасаде дома 8 по Малой Посадской улице, где жил писатель.

Как передал корреспондент "Интерфакса", в церемонии открытия памятной доски в субботу приняла участие, в частности, дочь писателя Марина Чернышева.

Возложить цветы к мемориалу пришли десятки петербуржцев.

В доме 8 по Малой Посадской улице на Петроградской стороне Гранин жил с 1955 года. Здесь были написаны все его главные произведения. Этот адрес был хорошо знаком друзьям писателя: коллегам по литературному цеху, ученым, деятелям культуры, политикам.

Создатель мемориальной доски - петербургский скульптор Евгений Бурков, выпускник факультета скульптуры Санкт-Петербургского государственного академического института живописи, скульптуры и архитектуры имени И.Репина.

1 января исполнилось 100 лет со дня рождения Даниила Гранина. Весь 2019 год пройдет под знаком этой даты: еще в декабре 2017 года президентом России был подписан соответствующий указ.