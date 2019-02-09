Главные новости
В РоссииЧисло пострадавших в самарской колонии возросло до 17 человекВ РоссииНа Новой Земле ввели чрезвычайное положение из-за нашествия белых медведейКультураФильм ученика Кирилла Серебренникова встретили овациями на Берлинале
Культура

В Петербурге открыли памятную доску писателю Гранину

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Мемориальную доску в память о Данииле Гранине установили в Санкт-Петербурге на фасаде дома 8 по Малой Посадской улице, где жил писатель.

Как передал корреспондент "Интерфакса", в церемонии открытия памятной доски в субботу приняла участие, в частности, дочь писателя Марина Чернышева.

Возложить цветы к мемориалу пришли десятки петербуржцев.

КультураПамятник Даниилу Гранину установят в Петербурге в 2019 годуЧитать подробнее

В доме 8 по Малой Посадской улице на Петроградской стороне Гранин жил с 1955 года. Здесь были написаны все его главные произведения. Этот адрес был хорошо знаком друзьям писателя: коллегам по литературному цеху, ученым, деятелям культуры, политикам.

Создатель мемориальной доски - петербургский скульптор Евгений Бурков, выпускник факультета скульптуры Санкт-Петербургского государственного академического института живописи, скульптуры и архитектуры имени И.Репина.

1 января исполнилось 100 лет со дня рождения Даниила Гранина. Весь 2019 год пройдет под знаком этой даты: еще в декабре 2017 года президентом России был подписан соответствующий указ.

Теги: Петербург, Даниил Гранин

Новости по теме

Культура
Фильм ученика Кирилла Серебренникова встретили овациями на БерлиналеФильм ученика Кирилла Серебренникова встретили овациями на Берлинале
Билеты на премьеру картины "Кислота" были распроданы за несколько днейПодробнее
 Немецкие "желтые жилеты" устроили митинг перед красной ковровой дорожкой БерлиналеНемецкие "желтые жилеты" устроили митинг перед красной ковровой дорожкой Берлинале
Протестующие требуют повышения зарплатыПодробнее
 Русские незнакомцы на БерлиналеРусские незнакомцы на Берлинале
Международный кинофестиваль открылся спорной картинойПодробнее
 Умер Сергей ЮрскийУмер Сергей Юрский
О смерти артиста на 84-м году жизни сообщила его дочьПодробнее
В Берлине откроется 69-й международный кинофестивальВ Берлине откроется 69-й международный кинофестиваль
В этом году Россию представят сразу два фильмаПодробнее
 Стала известна причина смерти ДецлаСтала известна причина смерти Децла
Рэпер скончался после выступления на частной вечеринке в ИжевскеПодробнее
 Умер рэп-исполнитель ДецлУмер рэп-исполнитель Децл
Рэперу было 35 летПодробнее
 Похищенную картину Куинджи вернули на выставку в ТретьяковкеПохищенную картину Куинджи вернули на выставку в Третьяковке
Еще до открытия в музей выстроилась очередьПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Ушел из жизни Сергей Юрский12 фото
08 февраля
Ушел из жизни Сергей Юрский
Фотохроника 7 февраля6 фото
07 февраля
Фотохроника 7 февраля
Лучшие фото недели10 фото
01 февраля
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииЧисло пострадавших в самарской колонии возросло до 17 человекВ РоссииНа Новой Земле ввели чрезвычайное положение из-за нашествия белых медведейКультураФильм ученика Кирилла Серебренникова встретили овациями на БерлиналеЭкономикаMoody's повысило суверенные рейтинги РФ до инвестиционного уровня "Baa3"КультураНемецкие "желтые жилеты" устроили митинг перед красной ковровой дорожкой БерлиналеВ миреВторой саммит США-КНДР пройдет в столице Вьетнама

Епископа новой церкви Украины не пустили в русский монастырь на Афоне

По данным источников "Интерфакса", настоятель закрыл перед ним монастырские ворота Подробнее

В Нидерландах сообщили о переговорах о переезде в страну более 250 компаний из-за Brexit

Порошенко увидел гарантии независимости Украины в ее членстве в ЕС и НАТО

Более 500 человек пришли на митинг в поддержку мэра Риги Ушакова

В Петербурге открыли памятную доску писателю Гранину

Определены 25 главных жизненных ситуаций для цифровой трансформации госуслуг

Драка в самарской колонии стала поводом для возбуждения уголовного дела

На Новой Земле ввели чрезвычайное положение из-за нашествия белых медведей

На Новой Земле ввели чрезвычайное положение из-за нашествия белых медведейПо данным местных властей, животные заходят в поселки, проникают в жилье Подробнее

Оппозиция отказалась выдвигать принцессу Таиланда в премьеры из уважения к монарху

Более 100 рейсов отменили в Токио из-за сильных снегопадов

Туман привел к задержкам рейсов в аэропорту Симферополя

В Тунисе семь исламистов приговорили к пожизненному заключению за нападения на туристов

Суслик помог археологам обнаружить клад в астраханской степи

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2019 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179035485738293', params: { p1: 'byuei', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');