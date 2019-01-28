В Берлине представят первое издание "Блокадной книги" Гранина и Адамовича без цензуры

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - В Академии искусств Германии 31 января состоится презентация нового издания "Блокадной книги" Алеся Адамовича и Даниила Гранина на немецком языке.

Как сообщается на сайте академии, это первое издание "Блокадной книги" на немецком языке без цензуры. Книгу выпустило издательство "Ауфбау".

В рамках презентации, посвященной 75-ой годовщине освобождения Ленинграда от фашистской блокады и столетию Гранина, отрывки из произведения прочтут известные немецкие писатели Фолькер Браун, Кристоф Дикман, Кристоф Хайн, Ульрих Пельцер и другие.

"Германия давно знакомит своих жителей с творчеством Гранина. В 2014 году его выступление в Бундестаге произвело сильное впечатление. Возможно, оно пробудило еще больший интерес к его творчеству", - сказала "Интерфаксу" дочь Гранина Марина Чернышева-Гранина.

Она отметила, что в этом году исполняется 25 лет с момента, как Гранин стал членом Академии искусств Германии.

Тема Великой Отечественной войны и блокады занимает особое место в творчестве Гранина. Событием в СССР стал выход "Блокадной книги" (1977-1981), написанной совместно с Алесем Адамовичем. Впервые часть ее была напечатана с купюрами в журнале "Новый мир". На издание этой книги в Ленинграде был наложен запрет, она вышла только в 1984 году после смены партийного руководства города.